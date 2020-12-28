Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в Германии
Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода «Северный поток-2» в немецкой исключительной экономической зоне.
Трубоукладочные работы велись на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 м. «Мы завершили данные строительные работы», — РБК в Nord Stream 2.
Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что строительство газопровода «находится в высокой степени готовности». Он отметил, что речь идет о коммерческом проекте, в котором заинтересованы в первую очередь европейские партнеры. «Уверен, что «Северный поток-2» будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», — сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…
Почему не говорят, что осталось ещё 100 километров трубы уложить в водах Дании?
Странные ребята. Рапортуют о частях неполного окончания строительства.
Жесть!! Наверное ордена будут давать за каждые пройденные 2.6 километра. И премии. Виват ГазПром!!! Крутые ребята!! Аж настроение поднялось. Такие титанические усилия.
Тем кто не видел карту Европы, ну простейшая география, такие ведь тоже есть, могу сообщить, что прокладка такого газопровода через Финляндию, Швецию, Данию стоила бы раз в пять дешевле. По расстоянию один в один.
Такое ощущение, что ГазПром поднялся над самим собой, сочтя затопление трубы (в отличии от закапывания) более выгодным делом. Жаль продал свой микроскоп, чтобы посмотреть кто и куда распихивает деньги по укладке второй ветки трубы для Германии. У меня рядом Аляска и огромные запасы газа по шельфу Колымского залива. Завтра подам регистрационные документы и застолблю патент на прокладку через Чукотку на Аляску, Канаду и США трубы. Моя тундра и заработать тоже хочется на усилиях этих ловких ребят. Желающие принять участие, пишите до востребование в Анадырь Иванову Сереге Фокичу (погоняло Чукча). Беру всех желающих в долю!!!
У них бандера - герой!
такими темпами она еще лет 10 будет строится.
В Кремле маленький праздник, животворящая труба кормилица углеводородица наконец-то то может разродится бумажными баксами.