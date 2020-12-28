Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в Германии

21:48 28.12.2020

Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода «Северный поток-2» в немецкой исключительной экономической зоне.

Трубоукладочные работы велись на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 м. «Мы завершили данные строительные работы», — РБК в Nord Stream 2.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что строительство газопровода «находится в высокой степени готовности». Он отметил, что речь идет о коммерческом проекте, в котором заинтересованы в первую очередь европейские партнеры. «Уверен, что «Северный поток-2» будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», — сказал он.