Набиуллина выступила против «вертолетных» денег для россиян
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямую адресную поддержку россиян, однако она выступает против «вертолетных» денег, когда финансы раздают напрямую всем гражданам. Об этом председатель Центробанка заявила в интервью Сергею Шнурову на RTVI.
«Я поддерживаю прямые выплаты гражданам, адресные, но не то, что называется "вертолетными" деньгами. Иногда путают, что такое "вертолетные" деньги и просто помощь людям из бюджета. Вот в таких условиях помощь людям надо оказывать. "Вертолетные" деньги —это когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала, и тогда вот возникает эта тема "вертолетных" денег», — пояснила Набиуллина.
Это уже не первый раз, когда глава регулятора выступают против подобной инициативы. Так, в апреле этого года Набиуллина заявила, что «вертолетные» деньги — это крайняя мера, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности.
В то же время глава ЦБ выступила за прямые адресные выплаты. Кроме того, Набиуллина заявила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вертолет посещает только избранных.
Вы думаете это ваши деньги, или её деньги? Это наши деньги.
Похоже у нее самой и таких как она квартиры еще не полностью забиты деньгами,а тут еще просят их раздать народу,который не сможет их собирать,а сразу кинется покупать продукты и товары.А то что купленные продукты и товары потребуют их снова произвести и выставить на полки и это не инфляция,а товарооборот,каждый школьник знает.Постоянный запланированный рост цен больше 20 лет,оптимизация бесплатного здравоохранения и так уже привели к появлению 20 миллионов нищих,ежегодному вымиранию 1,5- 2 миллиона россиян.Это что ли запланированный геноцид российского народа?
В какой это Европе у вас делят на черных-белых-наших-ваших-налоги-свои-не свои??? В нашей европе не делят.
после перечисленного Выше - а зачем собсно вообще нужен цб рф если все за него делает фрс сша и мвф в частности?
цб рф выполняет работу Секретаря и сторожевой собаки - что внутри рф быдло выпоняло приказы Кагала, и что бы правительство не вздумало рыпаться.
так что частичная отвязка рубля от доллара - это был акт частичной независимости страны.
если бы только не активное противодействие Агентов Кагала в правительстве - рф получило бы Совободу в монетарной политике.
но противодействие Было.