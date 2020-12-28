Набиуллина выступила против «вертолетных» денег для россиян

14:02 28.12.2020

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямую адресную поддержку россиян, однако она выступает против «вертолетных» денег, когда финансы раздают напрямую всем гражданам. Об этом председатель Центробанка заявила в интервью Сергею Шнурову на RTVI.

«Я поддерживаю прямые выплаты гражданам, адресные, но не то, что называется "вертолетными" деньгами. Иногда путают, что такое "вертолетные" деньги и просто помощь людям из бюджета. Вот в таких условиях помощь людям надо оказывать. "Вертолетные" деньги —это когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала, и тогда вот возникает эта тема "вертолетных" денег», — пояснила Набиуллина.

Это уже не первый раз, когда глава регулятора выступают против подобной инициативы. Так, в апреле этого года Набиуллина заявила, что «вертолетные» деньги — это крайняя мера, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности.

В то же время глава ЦБ выступила за прямые адресные выплаты. Кроме того, Набиуллина заявила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению.