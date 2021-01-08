Путин отказался поверить в рекордный дефицит бюджета Москвы
В ходе совещания по вопросам социальной защиты населения президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил о «значительном профиците» бюджета Москвы.
Выразив «благодарность» мэру Сергею Собянину и пожелав ему «эффективной» работы в 2021 году, президент выразил надежду, что Москва сможет не только обеспечить свои расходы, но и помочь регионам.
Собянин рассказал Путину, что столичная казна - в дефиците, и для его покрытия в следующем году город запланировал значительные заимствования.
«Все программы, которые мы наметили в 2021 году, несмотря на все дефициты и проблемы, будут выполнены. Мы определили себе программу заимствований и считаем, что мы справимся с ней, займем деньги, но будем выполнять программу. В дальнейшем они окупятся», - заверил мэр.
Путин в свою очередь сообщил Собянину, что в московском бюджете не дефицит, а профицит и призвал «не прибедняться». «Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем значительным профицитом», - сказал президент.
Он также выразил надежду, что ничего заимствовать Москве не придется.
По данным мэрии, столичный бюджет на 2021-23 гг сверстан с «дырой» в 1,033 триллиона рублей.
В следующем году при доходах в 2,624 трлн рублей московские власти намерены потратить 3,152 трлн, что дает дефицит в размере 510 млрд рублей. Это исторический рекорд, который в 9 раз больше предыдущего, установленного в 2014 году (55 млрд рублей), пишет Finanz.ru.
В бюджете, который на 40% наполняется налогом на доходы физлиц, а еще на 35% - налогом на прибыль, в том числе малого бизнеса, без обеспечения останется 16% расходов, или каждый шестой заложенный в него рубль.
В бюджете на 2022-2023 годы запланированы доходы в 2,895 трлн и 3,161,3 трлн рублей соответственно, а расходы - 3,235,6 и 3,344,7 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей соответственно (10,5% и 5,4% от размера бюджета).
Чтобы покрыть дефицит и не останавливать инвестиции, столичные власти намерены впервые с 2013 года выйти на рынок займов, причем сразу с гигантскими объемами.
Сейчас долг Москвы составляет 30 млрд рублей. В следующем году запланированы займы на 396 млрд рублей, в 2022-м - на 178,5 млрд рублей, в 2023-м - на 44,1 млрд.
В сумме за три года долг Москвы может вырасти, таким образом, более чем в 20 раз.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Перед вами разыгран спектакль, где шут гороховый подставил спину под барскую плеть, дабы показать холопам крутизну последнего. Вот и всё, господа.
А я верю! Ежели продолжать гранитобордюризацию Москвы, "украшение" её в стиле "роскошный супер китч", создавть "умный город", увешанный камерами, системами слежения, вести тотальный контроль над жителями - никаких денег не хватит...
- Денег у нас нет, но мы держитесь! - сказал Собянин.
- Есть у вас деньги! - отвечал Путин. - Попробуй стяни хоть рубль!.. Вот это видел? - показал кулак, - быка трехлетка враз с ног сбиваю!..
Хамство московских чиновников и лично Собянина перешло все границы! Дебилы, надумали врать президенту. Его разведка прекрасно осведомлена о состоянии дел Европы и Штатов, а уж Московский то бюджет и подавно просвечен под микроскопом. И списки расстрельные уже готовы. Собянин прокололся, и в этом году Московскую верхушку ждут массовые отставки и посадки. И поделом, давно пора разогнать собянинскую банду!
Москва не Россия.