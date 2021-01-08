Путин отказался поверить в рекордный дефицит бюджета Москвы

11:38 8.01.2021

В ходе совещания по вопросам социальной защиты населения президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил о «значительном профиците» бюджета Москвы.

Выразив «благодарность» мэру Сергею Собянину и пожелав ему «эффективной» работы в 2021 году, президент выразил надежду, что Москва сможет не только обеспечить свои расходы, но и помочь регионам.

Собянин рассказал Путину, что столичная казна - в дефиците, и для его покрытия в следующем году город запланировал значительные заимствования.

«Все программы, которые мы наметили в 2021 году, несмотря на все дефициты и проблемы, будут выполнены. Мы определили себе программу заимствований и считаем, что мы справимся с ней, займем деньги, но будем выполнять программу. В дальнейшем они окупятся», - заверил мэр.

Путин в свою очередь сообщил Собянину, что в московском бюджете не дефицит, а профицит и призвал «не прибедняться». «Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем значительным профицитом», - сказал президент.

Он также выразил надежду, что ничего заимствовать Москве не придется.

По данным мэрии, столичный бюджет на 2021-23 гг сверстан с «дырой» в 1,033 триллиона рублей.

В следующем году при доходах в 2,624 трлн рублей московские власти намерены потратить 3,152 трлн, что дает дефицит в размере 510 млрд рублей. Это исторический рекорд, который в 9 раз больше предыдущего, установленного в 2014 году (55 млрд рублей), пишет Finanz.ru.

В бюджете, который на 40% наполняется налогом на доходы физлиц, а еще на 35% - налогом на прибыль, в том числе малого бизнеса, без обеспечения останется 16% расходов, или каждый шестой заложенный в него рубль.

В бюджете на 2022-2023 годы запланированы доходы в 2,895 трлн и 3,161,3 трлн рублей соответственно, а расходы - 3,235,6 и 3,344,7 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей соответственно (10,5% и 5,4% от размера бюджета).

Чтобы покрыть дефицит и не останавливать инвестиции, столичные власти намерены впервые с 2013 года выйти на рынок займов, причем сразу с гигантскими объемами.

Сейчас долг Москвы составляет 30 млрд рублей. В следующем году запланированы займы на 396 млрд рублей, в 2022-м - на 178,5 млрд рублей, в 2023-м - на 44,1 млрд.

В сумме за три года долг Москвы может вырасти, таким образом, более чем в 20 раз.