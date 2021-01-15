США включили Xiaomi в «черный список»
США включили производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. в "черный список", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
Кроме того, в список попали еще 8 китайских компаний. Таким образом на них будет распространяться ноябрьский указ президента Дональда Трампа, запрещающий американским инвесторам вкладывать в данные компании свои средства.
У американцев есть год, чтобы забрать из данных компаний свои активы.
Ранее сообщалось, что в "черный список" США могут включить такие крупные компании, как Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и Tencent Holdings Ltd. Однако в правительстве посчитали, что введение против них санкций дестабилизирует рынок и приведет к негативным экономическим последствиям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это как международный знак качества.
60-е годы прошлого века, в тёмном кинозале на просмотре фильма Феллини: Девушка в зале - Чья это рука?
Зал хором - Это рука Феллини!
Девушка - Чья это рука на моей коленке?
Хозяин руки - Вам же сказали, это рука Феллини!
Девушка - Нет! Это ваша рука!
Значит,Сяоми можно доверять.
У меня и смартфон и самокат сяомовские :)
И много чего в доме тоже.Все надежно работает.
Россия , слава богу, не представлена ны рынке потребительской электроники. Поэтому ничего и не угрожает.
"Невидимая" рука рынка.