США включили Xiaomi в «черный список»

10:25 15.01.2021

США включили производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. в "черный список", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Кроме того, в список попали еще 8 китайских компаний. Таким образом на них будет распространяться ноябрьский указ президента Дональда Трампа, запрещающий американским инвесторам вкладывать в данные компании свои средства.

У американцев есть год, чтобы забрать из данных компаний свои активы.

Ранее сообщалось, что в "черный список" США могут включить такие крупные компании, как Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и Tencent Holdings Ltd. Однако в правительстве посчитали, что введение против них санкций дестабилизирует рынок и приведет к негативным экономическим последствиям.