США включили Xiaomi в «черный список»

США включили производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. в "черный список", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Кроме того, в список попали еще 8 китайских компаний. Таким образом на них будет распространяться ноябрьский указ президента Дональда Трампа, запрещающий американским инвесторам вкладывать в данные компании свои средства.

У американцев есть год, чтобы забрать из данных компаний свои активы. 

Ранее сообщалось, что в "черный список" США могут включить такие крупные компании, как Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и Tencent Holdings Ltd. Однако в правительстве посчитали, что введение против них санкций дестабилизирует рынок и приведет к негативным экономическим последствиям. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.01.2021, 14:34
    Гость: Однако

    60-е годы прошлого века, в тёмном кинозале на просмотре фильма Феллини: Девушка в зале - Чья это рука?
    Зал хором - Это рука Феллини!
    Девушка - Чья это рука на моей коленке?
    Хозяин руки - Вам же сказали, это рука Феллини!
    Девушка - Нет! Это ваша рука!

  3. 15.01.2021, 12:30
    Гость: Юляша

    Значит,Сяоми можно доверять.
    У меня и смартфон и самокат сяомовские :)
    И много чего в доме тоже.Все надежно работает.

  4. 15.01.2021, 11:45
    Гость: Вам то чего переживать

    Россия , слава богу, не представлена ны рынке потребительской электроники. Поэтому ничего и не угрожает.

Все комментарии (6)
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