Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным газеты "КоммерсантЪ", о готовности ограничить рост цен на зерно и макаронные изделия заявила замминистра Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. В частности Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен.

Отмечается, что в период с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%. Если рост продолжится, то стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом. 

В то же время в министерстве подчеркнули, что оснований для резкого удорожания некоторых базовых продуктов нет, а принятые ранее правительством меры оценивают как эффективные.

По данным Росстата, сахар за прошлый год подорожал на 64,5%, подсолнечное масло — на 25,9%, куриные яйца — на 15,1%, макаронные изделия — на 12,1%, картофель — на 33,8%. Благодаря действиям кабмина сахар начал дешеветь (на 1,2% по сравнению с декабрем), однако стоимость подсолнечного масла к 18 января увеличилась на 0,2%, яиц — на 0,3%, макарон — на 0,5%, пшеничной муки — на 0,7%, картофеля — на 4,9%.

В конце 2020 года на ситуацию с ростом цен обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2021, 19:01
    Гость: Европеец

    Кто-то ведь должен оплатить дворец ненаглядного ? Чему удивляются тут люди ?

  2. 21.01.2021, 17:28
    Гость: ABCD

    На днях по "русскому радио сообщили, что мол торговые сети будут повышать цены на продукты без оглядки на "советы" из министерств и ведомств. Представители ритейлеров потребовали не вмешиваться в "их дела".
    В общем я так понял, что мнением чиновников торгаши не интересуются совсем.

  4. 21.01.2021, 16:50
    Гость: В.С. Черномырдин

    Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали — масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало.

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