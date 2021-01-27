В России появится отдельная налоговая для богатых россиян

ФНС

В России появится новая инспекция, которая будет заниматься обслуживанием граждан с доходом более 500 млн рублей в год.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам - физическим лицам», - цитирует РБК сообщение Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ведомство получит название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10.

По словам представителей ФНС, налогообложение состоятельных граждан требует особых компетенций, так как приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.

«В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера», - отметили в службе.

Ранее издание VTimes со ссылкой на близкий к ФНС источник сообщало, что перед новой инспекцией будет поставлена задача создать досье на таких предпринимателей. Для этого, помимо прочего, будут использоваться данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 28.01.2021, 08:32
    Гость: Гы гы

    Следуюий шаг, спец.камеры, отдельные тюрьмы, спец. погосты. Аилучший вариант воздвигнуть стену они по ту сторону, мы по эту.

Все комментарии (23)
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