В России появится отдельная налоговая для богатых россиян

22:11 27.01.2021

В России появится новая инспекция, которая будет заниматься обслуживанием граждан с доходом более 500 млн рублей в год.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам - физическим лицам», - цитирует РБК сообщение Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ведомство получит название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10.

По словам представителей ФНС, налогообложение состоятельных граждан требует особых компетенций, так как приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.

«В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера», - отметили в службе.

Ранее издание VTimes со ссылкой на близкий к ФНС источник сообщало, что перед новой инспекцией будет поставлена задача создать досье на таких предпринимателей. Для этого, помимо прочего, будут использоваться данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами.