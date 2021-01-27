В России появится отдельная налоговая для богатых россиян
В России появится новая инспекция, которая будет заниматься обслуживанием граждан с доходом более 500 млн рублей в год.
«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам - физическим лицам», - цитирует РБК сообщение Федеральной налоговой службы (ФНС).
Ведомство получит название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10.
По словам представителей ФНС, налогообложение состоятельных граждан требует особых компетенций, так как приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.
«В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера», - отметили в службе.
Ранее издание VTimes со ссылкой на близкий к ФНС источник сообщало, что перед новой инспекцией будет поставлена задача создать досье на таких предпринимателей. Для этого, помимо прочего, будут использоваться данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...(сорри, продолжение): Да и служащие из этой налоговой меньше будут наглеть.
..нормально. Меньше будет лицемерия. Да и служащте из это наглеть
Вот такое единство народа с государственным праздником.
Следуюий шаг, спец.камеры, отдельные тюрьмы, спец. погосты. Аилучший вариант воздвигнуть стену они по ту сторону, мы по эту.
Новой власти будет легче искать воров!