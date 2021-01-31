04:33 31.01.2021

Послепожарная уборка - услуги профессионалов

Провести генеральную уборку жилого или офисного помещения самостоятельно довольно сложно и затратно по времени. Именно поэтому помощь профессионалов во многих ситуациях просто не оценима. Особо чувствуется необходимость в услугах специализированной компании в ситуации, если в помещении произошел пожар.

Работающая в Санкт-Петербурге компания HelpClean среди прочих оказывает услуги такого характера. Если произошла форс-мажорная ситуация, если сильно пострадало помещение, если все вещи, стены и потолки в комнате пострадали, без профессионалов и специализированных средств уборки не обойтись. Только профессионалы помогут решить эту проблему максимально быстро.

В чем заключается послепожарная уборка?

Услугами такого плана пользуется физические и юридические лица. За определенную плату, которая несколько выше, чем обычная уборка в помещении, можно рассчитывать на то, что будут выполнены следующие мероприятия:

удаление копоти с потолка, стен и пола;

снятие гари с предметов интерьера и с мебели;

отмывка окон и дверей от сажи и нагара;

очистка карнизов, предметов сантехники, кухонных гарнитуров от гари;

демонтаж непригодных напольных, настенных и потолочных покрытий;

вывоз мусора с его обязательной последующей утилизацией;

чистка и упаковка личных вещей;

удаление запаха гари через процедуру озонирования помещения;

химчистка мягкой мебели и игрушек;

подготовка помещения к последующему ремонту.

Предварительно на объект должен обязательно выезжать специалист компании, которая оказывает клининговые услуги. Это необходимо для того, чтобы оценить объем предстоящих работ, рассчитать стоимость. Расценки обсуждаются, и после получения предварительного одобрения от заказчика, профессионалы приступают к работе.

Услуги профессионалов

Выбирая компанию для осуществления уборки после пожара, следует опираться на отзывы об организации, внимательно изучать информацию на официальном сайте. Предпочтение отдавать нужно действительно тем специалистам, которые имеют большой опыт работы и необходимое оборудование в распоряжении. Дилетанты не смогут справиться с подобными сложными работа.

После пожара необходима комплексная уборка. Помощь профессионалов потребуется на каждом этапе, начиная от первичной оценки и заканчивая сдачей объекта. Если обратиться к сотрудникам, имеющим опыт, можно будет сразу после приемки помещения приглашать ремонтников.