Омбудсмен Титов не исключил ликвидацию в России ИП как класса
Эксперты Института экономики роста им. Столыпина предложили отменить ИП, но при этом сохранить самозанятых и юридических лиц.
Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся председателем наблюдательного совета этого института.
«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения», - сказал Титов, но при этом он обратил внимание на «некую нелогичность» ИП.
«Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. В компаниях <…> - разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. <…> Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», - цитирует ТАСС слова Титова.
Стоит отметить, что сама идея отказа от ИП не нова. Когда вводили категорию самозанятых, «Деловая Россия» уже предлагала, чтобы ИП, не нанимающее сотрудников, отошли к самозанятым, а кто нанимает - к обычным юридическим лицам, но тогда данная идея не прошла, напоминает kp.ru.
При этом президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе данную инициативу не поддержал.
«Все время у некоторых свербит: давайте то изменим, давайте другое. Желание все время что-то изменить и переделывать - оно не очень хорошее. Особенно, сейчас, в такое непростое для бизнеса время. <...> Это может привести к тому, что люди просто уйдут из бизнеса - кто-то в серую зону, кто-то - вообще», - сказал Иоффе.
При этом он отметил, что «возможно, есть смысл расширить и виды деятельности, разрешенные для самозанятых».
Комментарии читателей Оставить комментарий
ИПшники отчисляют на пенсию себе, вычитая из налогов эту сумму, хотят перевести на самозанятых, чтобы платить столько же, но не будут отчислять в пенсионный или будут но дополнительным соглашением. Государству ипшники менее выгодны, чем самозанятые.
Если бы главный хоть сколько-нибудь работал производя нужный продукт, сталкивался бы с проблемами, помогал бы другим их решать и развивать.
Взгляд силовика однобокий. кормите меня
/обратитесь в Россельзощ банк за кредитом/
Обращался. Очередной раз понял, почему короткоствол запрещён.
Путинизм последовательно ведёт наступление на сферу мелкого и среднего бизнеса. Эти люди враги режима. Они кормят себя но не кормят чиновников.В прошлогодней "самоизоляции" по стране закрылось более 38,000 предприятий малого и среднего бизнеса, в одночасье безработными стали более 2-х миллионов человек. Мало того, власть НЕ дала им никакой компенсации, но Гегемон лично говрил об этом с улыбкой, даже с удовлетворением. Для режима пусть вся страна будет нищими но они не допустят, что бы холопы их долю от Хозяина утаивали.
Если власть отменит ИП то что останется? Корпорации с которыми "самозанятые" конкурировать не могут?
Буржуазия не терпит конкуренции в стране от холопов.
пошли в ход сталинские формулировки: "ликвидировать как класс".
Я в том году закрыл ИП и разделил, не ьещ проблем конюшню.
Есть трудности.
В любом случае дешевле, а если учесть, что в этом случае,, банки по факту сами ведут бухгалтерию, вполне себе вариант.
Хотя риск есть.
Но! Господа, так или иначе , как предприниматель с 90 годов прошлого века, скажу честно.
В Рочсии начинать собственное дело не начинать!
В открытии с самого начала необходимо закладывать убыток.
Долго рассказывать. Как пример обратитесь в Россельзощ банк за кредитом.