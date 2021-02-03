Омбудсмен Титов не исключил ликвидацию в России ИП как класса

Борис Титов

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина предложили отменить ИП, но при этом сохранить самозанятых и юридических лиц.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся председателем наблюдательного совета этого института.

«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения», - сказал Титов, но при этом он обратил внимание на «некую нелогичность» ИП.

«Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. В компаниях <…> - разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. <…> Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», - цитирует ТАСС слова Титова.

Стоит отметить, что сама идея отказа от ИП не нова. Когда вводили категорию самозанятых, «Деловая Россия» уже предлагала, чтобы ИП, не нанимающее сотрудников, отошли к самозанятым, а кто нанимает - к обычным юридическим лицам, но тогда данная идея не прошла, напоминает kp.ru.

При этом президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе данную инициативу не поддержал.

«Все время у некоторых свербит: давайте то изменим, давайте другое. Желание все время что-то изменить и переделывать - оно не очень хорошее. Особенно, сейчас, в такое непростое для бизнеса время. <...> Это может привести к тому, что люди просто уйдут из бизнеса - кто-то в серую зону, кто-то - вообще», - сказал Иоффе.

При этом он отметил, что «возможно, есть смысл расширить и виды деятельности, разрешенные для самозанятых».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 21:33
    Гость: майк

    ИПшники отчисляют на пенсию себе, вычитая из налогов эту сумму, хотят перевести на самозанятых, чтобы платить столько же, но не будут отчислять в пенсионный или будут но дополнительным соглашением. Государству ипшники менее выгодны, чем самозанятые.
    Если бы главный хоть сколько-нибудь работал производя нужный продукт, сталкивался бы с проблемами, помогал бы другим их решать и развивать.
    Взгляд силовика однобокий. кормите меня

  2. 03.02.2021, 21:12
    Гость: Макар

    /обратитесь в Россельзощ банк за кредитом/
    Обращался. Очередной раз понял, почему короткоствол запрещён.

  3. 03.02.2021, 21:10
    Гость: ABCD

    Путинизм последовательно ведёт наступление на сферу мелкого и среднего бизнеса. Эти люди враги режима. Они кормят себя но не кормят чиновников.В прошлогодней "самоизоляции" по стране закрылось более 38,000 предприятий малого и среднего бизнеса, в одночасье безработными стали более 2-х миллионов человек. Мало того, власть НЕ дала им никакой компенсации, но Гегемон лично говрил об этом с улыбкой, даже с удовлетворением. Для режима пусть вся страна будет нищими но они не допустят, что бы холопы их долю от Хозяина утаивали.
    Если власть отменит ИП то что останется? Корпорации с которыми "самозанятые" конкурировать не могут?
    Буржуазия не терпит конкуренции в стране от холопов.

  5. 03.02.2021, 20:33
    Гость: Беглый

    Я в том году закрыл ИП и разделил, не ьещ проблем конюшню.
    Есть трудности.
    В любом случае дешевле, а если учесть, что в этом случае,, банки по факту сами ведут бухгалтерию, вполне себе вариант.
    Хотя риск есть.
    Но! Господа, так или иначе , как предприниматель с 90 годов прошлого века, скажу честно.
    В Рочсии начинать собственное дело не начинать!
    В открытии с самого начала необходимо закладывать убыток.
    Долго рассказывать. Как пример обратитесь в Россельзощ банк за кредитом.

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