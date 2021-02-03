Омбудсмен Титов не исключил ликвидацию в России ИП как класса

19:37 3.02.2021

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина предложили отменить ИП, но при этом сохранить самозанятых и юридических лиц.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся председателем наблюдательного совета этого института.

«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения», - сказал Титов, но при этом он обратил внимание на «некую нелогичность» ИП.

«Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. В компаниях <…> - разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. <…> Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», - цитирует ТАСС слова Титова.

Стоит отметить, что сама идея отказа от ИП не нова. Когда вводили категорию самозанятых, «Деловая Россия» уже предлагала, чтобы ИП, не нанимающее сотрудников, отошли к самозанятым, а кто нанимает - к обычным юридическим лицам, но тогда данная идея не прошла, напоминает kp.ru.

При этом президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе данную инициативу не поддержал.

«Все время у некоторых свербит: давайте то изменим, давайте другое. Желание все время что-то изменить и переделывать - оно не очень хорошее. Особенно, сейчас, в такое непростое для бизнеса время. <...> Это может привести к тому, что люди просто уйдут из бизнеса - кто-то в серую зону, кто-то - вообще», - сказал Иоффе.

При этом он отметил, что «возможно, есть смысл расширить и виды деятельности, разрешенные для самозанятых».