Российские чиновники и олигархи рискуют потерять все. Это война?

Почему бы в рамках войны санкций не арестовать европейские активы российских чиновников и приближённых к власти бизнесменов, попросту олигархов? Такое предложение прозвучало в бундестаге, и эта идея - отличная

Неожиданное предложение



Предложение арестовать европейские активы российских олигархов прозвучало из уст члена внешнеполитического комитета от фракции "Союз-90"/зелёные Юргена Триттина. Немецкой ТРК Deutsche Welle он заявил дословно следующее: "Европа должна подумать о наложении ареста на активы тех российских бизнесменов, которые обогатились посредством коррупции". Всё верно, в России многие работают "вахтовым" методом – зарабатывают свои состояния здесь, а тратят их за рубежом: на яхты, виллы, спорткары, образование детей и прочие "элементы" роскошной жизни. Депутат Госдумы Александр Ющенко осудил тех своих коллег, что "смотрят по сторонам".

Дети у них учатся там, ближайшие родственники находятся там, недвижимость находится там... Если недвижимость и счета можно открыть на ближайших родственников, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Для того чтобы наша политическая элита была конкурентоспособной и привлекательной, она не должна смотреть по другим странам.

Конечно, состоятельные люди имеют полное право приобретать недвижимость за рубежом – если ты построил свой бизнес с нуля или вдохнул жизнь в разрушенное советское предприятие, честь тебе и хвала, ты настоящая элита России. Да хоть целый гараж из спорткаров собери на цокольном этаже особняка в Хартфордшире – твоё право. Но если человек зарабатывает исключительно на государственных закупках или тем более принял решение стать госслужащим, то козырять зарубежной недвижимостью и успехами детей в Кембридже уже моветон.

В прошлом году мы увидели небольшие подвижки в этом направлении. Государственным служащим, включая депутатов Госдумы и сенаторов, запретили иметь "дачки" за границей и двойное гражданство. Некоторые сразу отсеялись, другие оформили право собственности на тёщу или совершеннолетних детей, а сотрудники госкорпораций – по крайней мере те, кто не имеет доступа к секретным сведениям, – как покупали зарубежные активы, так и покупают. И тут, зная зарплаты топ-менеджеров, многие задают вопросы. Простой народ смотрит на этих лоснящихся котов и недоумевает: почему их привилегированная жизнь за границей оплачивается нашими недрами, которые, согласно закону об этих самых недрах, являются государственной, то есть всеобщей собственностью?

Несданный экзамен



Ситуация обострилась во время пандемии коронавируса в прошлом году, когда многие люди остались без работы и без доходов, часто по уши в кредитах. Это стало экзаменом для так называемой элиты, и, по мнению экономиста Алексея Лапушкина, этот экзамен наша элита провалила:

Люди оказались в сложном положении, перешли на мобилизационное потребление – то есть денег уже нет от слова "совсем", даже продукты начали в кредит покупать. В этой ситуации элита, а именно топ-менеджеры госкорпораций, должна была проявить солидарность с обществом. Но это сделано не было.

Хочется, конечно, обратиться к нашим сырьевым олигархам и сказать: "Друзья, вы или работайте, зарабатывайте деньги и тратьте их здесь, или езжайте туда – в Лондон, во Францию, на Кипр". Иначе это какое-то лицемерие получается, при котором Россия – просто место для зашибания капиталов. Даже европейцам, которые, казалось бы, ни при чём, это уже стало очевидно – смотрят на нас и посмеиваются. В бундестаге открыто говорят: если вы сами своих же не можете прижучить, давайте мы поможем и арестуем их активы.

И это было бы очень неплохо – с точки зрения прочистки элиты. Если такие адресные санкции будут введены, то, к гадалке не ходи, многие соскочат: закроют бизнес или уволятся – и уедут на Запад.

Почистить ряды



Именно так поступил в своё время Владимир Пехтин – бывший депутат Государственной думы и экс генеральный директор ОАО "Колымаэнерго" – "дочки" "РусГидро". Когда тайное стало явным, видный единоросс сдал мандат, написал заявление, собрал вещички и уехал в США, а там у него всё красиво: квартира в кондоминиуме Flamingo South Beach (цена при покупке в 2007 году составляла 540 000 долларов), участок земли, купленный в 2005 году за 120 000 долларов, на нём ещё один дом с бассейном за 290 000 долларов и ещё квартирка в жилом комплексе 1500 Ocean Drive в округе Майами-Дейд за 1,2 млн долларов. Зачем ему тут оставаться? "Назарабатывал" – уехал. И другие так же уедут. И слава Богу.

Конечно, Юрген Триттин рекомендует ввести санкции в отношении наших любителей евронедвижимости не от доброты душевной. Как настоящий патриот своей страны, он понимает, что секторальные санкции и другие ограничения приносят Германии одни убытки. Политического эффекта от санкций нет: Россия не уступила ни в одном из спорных вопросов. Зато товарооборот между Россией и Евросоюзом сократился с 420 млрд долларов в 2013 году до 278 млрд в 2019-м; немцы считают, что прямые экономические потери обеих сторон примерно равны и составляют около 2 млрд долларов ежемесячно. При этом инициаторы санкций, американцы, ущерба практически не понесли, пишет немецкое издание Handelsblatt:

92% всех потерь стран – организаторов антироссийских санкций приходится на государства Европейского союза, в том числе 38% ($667 млн) – на Германию. Наиболее серьёзный ущерб международной торговле нанесли не столько прямые запреты на продажу тех или иных товаров, сколько связанные с ними косвенные причины.

Далее авторы материала сожалеют о том, что продуктовое эмбарго помогло России увеличить объёмы собственного сельскохозяйственного производства. Отсюда и "свежая идея" воздействовать на российское чиновничество и околовластный бизнес точечно, персонально, ударить по самому дорогому – приберегаемым на старость тихим гнёздышкам в тех самых странах, с которыми они так пламенно борются в интервью и социальных сетях. То есть это лишь очередной способ воздействия на нашу страну, новая попытка заставить её жить по принципам однополярного мира.

Но если европейцы, пусть и в своих целях, помогут нам провести генеральную кадровую уборку, мы им будем только благодарны. Очень хочется видеть не заказные расследования, а подробные безэмоциональные списки: кто, сколько, на какую сумму приобрёл зарубежные активы. Имя, должность, уровень официального дохода.

Давай, Европа, не останавливайся, мы ждём!