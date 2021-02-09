М. Симоньян: Пенсии маленькие? Да, маленькие. Но они на порядок больше, чем были

«Нельзя сравнивать уровень пенсий разных периодов без учета уровня инфляции и покупательской способности населения, среднего прожиточного уровня пенсионеров. Симоньян пытается выдать путинский период как этап, во время которого страна сделала скачок вперед, но этого не произошло»

Российским пенсионерам нечего жаловаться на размер пенсий, так как сегодня он выше, чем был. Такую фразу в эфире передачи «Соловьев LIVE» обронила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, граждане забыли, как жили в 90-е годы.

«Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (…) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — спросила Симоньян.

Многих именно это высказывание задело, хотя, справедливости ради, речь шла и о других вещах.

Позже на слова журналистки ответил глава КРПФ Геннадий Зюганов. «Мы ничего не забыли. Как и, например, обещаний власти о ежегодном повышении пенсий на 1 000 рублей после людоедской пенсионной реформы. К тому же М. Симоньян забывает вспомнить, что в советскую эпоху пожилым людям были гарантированы не только достойные пенсии, но и социальные гарантии: бесплатное жилье, „неоптимизированное“ здравоохранение, „немонетизированные“ поездки в санатории и на курорты», — написал лидер коммунистов в соцсети.

— Симоньян слабый специалист в той области, в которой она волей судеб работает, — убежден главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Она была довольно шустрым репортером, и в целом, конечно, неглупая женщина. Но это другая профессия. Государственным деятелем она не стала и стать не сможет, а один из главных госпропагандистов — это государственный деятель. Это с самого начала было ясно, помните плакат, который висел по всей Европе, где автомат Калашникова слит с бетакамовской камерой? Худшей антирекламы для российского медиа-проникновения придумать было нельзя… И дальше все в этом стиле.

В Кремле нравилась эта шустрость, а стране, репутации государства наносился непоправимый вред. Причем делалось это не со зла, а по некомпетентности. Ну как передача ее мужа Кеосаяна — ну днище же! А недавняя история с «русским миром» в Донбассе в исполнении Симоньян, Кеосаяна и Бабаяна? Ведь Пескову пришлось фактически опровержение давать. Хотя и Песков ведь тоже отражение «страны победившего непрофессионализма». Из той же серии слова про пенсии.

— Симоньян увереят, что пенсии вырастут, если только дать время стране нормально развиваться без потрясений. А дадут ли?

— Я только сегодня прочитал у Садулаева — посмотрите, говорит, что стало за двадцать лет с Китаем, который из страны нищих крестьян превратился в сверхдержаву, что стало за это время с Индией. А нам предлагают подождать… Они что, не понимают, что предлагать пенсионерам подождать — это издевательство?

Я вот уже вступил в «возраст дожития», и, судя по данным о нарастающей в стране смертности, этот возраст не будет слишком долгим… Это не говоря о том, что у нас две пенсионные системы — для чиновников и для прочих. Для приемлемых пенсий чиновникам деньги есть. Думаю, и продолжительность «возраста дожития» у этих категорий разная.

Просто в стране строится сословное государство нового типа, в котором сословие государственных деятелей — это уже фактически другой вид, с другими показателями антропометрии, с другой продолжительностью жизни. Мы же не беспокоимся о продолжительности жизни коровы в стойле? Знаем, что в определенном возрасте она пойдет на колбасу. И не испытываем по этому поводу никаких моральных страданий.

— Власть совершенно не сделала выводов из пенсионной реформы? По-вашему, у населения еще осталась злость на пенсионную реформу? Выстрелит ли она еще на выборах или на улице?

— Власть выводы сделала — нарастила численность Росгвардии, дала ей полномочия лупить. Причем не во внешнего врага, а сугубо во внутреннего. Есть враг явный, который ходит на митинги и проявляет активность, и есть скрытый — это все прочие. Выводы сделаны, просто совсем не в нашу пользу. И имидж власти в наших глазах волнует власть все меньше и меньше — при «голосовании на пеньках» им эта любовь народа без надобности. Не надо, чтоб любили, надо, чтоб сидели тихо. И боюсь, что времена мирных протестов, и вообще времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли. И слово «выстрелит» в вашем вопросе, увы, звучит очень буквально.

— Главный редактор RT очень часто делает резкие заявления, которые выставляют нынешние власти не в лучшем свете, — считает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. — Симоньян часто преувеличивает успехи России на современном историческом этапе и намеренно критически характеризует 90-е. Мифы и стереотипы предлагаются в качестве истины, происходят попытки проведения исторического ревизионизма.

Она похожа на французского путешественника Форсия де Пилеса, который создал такой исторический миф, как «потемкинские деревни». Человек в своей книге собирал мифы и сплетни, выдавая их за абсолютную действительность. Сейчас бы такое называли фейком, кто-то называет такие приемы методами информационной войны. Симоньян, как и любой другой человек, имеет право на личную оценку исторических событий — без сомнений.

С другой стороны, мне не хотелось бы называть подтасовку фактов и искажение событий — вероятно, что вполне намеренное — просто её личным мнением, так как главный редактор RT прекрасно понимает, что она делает, выступая в роли «адвоката власти».

В нашей истории много примеров, когда люди одной эпохи повышали свои заслуги за счет приуменьшения заслуг прошлых. В советское время существовало много мифов о царском периоде. Когда к власти пришли Романовы, то их историки преуменьшали заслуги Рюриковичей. Когда произошло крещение Руси, то христианские летописцы принижали роль языческого периода. Тогда было проще с созданием официальной истории, ведь было куда сложнее проводить фактчекинг — источников было очень мало.

Главная ошибка Симоньян состоит именно в искусственном разделении 90-х и путинского периода, хотя в учебники по истории они войдут как единый этап развития России после развала СССР. 90-е годы не закончатся до тех пор, пока Россией будет управлять постсоветская элита. Это единый этап, так как во время него не произошло разделения властей и не начала действовать конституция, принятая уже 30 лет назад. Именно существенных для оценки истории событий, которые бы разделяли эти два периода, не произошло, как бы того ни хотелось Симоньян. По факту наша государственная модель — монистическая, по закону — плюралистическая, но мы ещё не доросли до сегментарной.

— Но пенсии тогда действительно были другими. Можно ли их сравнивать?

— Нельзя сравнивать уровень пенсий разных периодов без учета уровня инфляции и покупательской способности населения, среднего прожиточного уровня пенсионеров, минимального уровня оплаты труда и стоимости доллара, в конце концов.

Симоньян пытается выдать путинский период как этап, во время которого страна сделала скачок вперед, но этого не произошло, ведь Россия остается страной с сырьевой экономикой. Рост экономических показателей с начала нулевых основан целиком и полностью на высоких ценах на энергоносители. За двадцать лет наша экономика не смогла инвестировать нефтяные доходы в новые направления экономики, которые бы позволили сказать, что Россия наконец-то слезла с нефтяной иглы.

Когда мы говорим про страны, которые совершили заметные экономические рывки, то мы вспоминаем Сингапур, Японию, Южную Корею, Ирландию, страны Персидского залива и многие другие, но среди них нет России. Никакого экономического чуда в нулевые и десятые годы в России не произошло.

Если будем сравнивать микропериоды последней двадцатилетки, то мы выделим пик, который пришелся на 2007−2008 год. После кризиса 2008 года Россия уже не повторила тех показателей уровня заработков и экономического роста. Близко было в 2012 году, а после мы наблюдаем затянувшийся спад, который только усиливается после потрясений на энергетическом рынке и санкций против российской экономики.

Российские граждане не должны хвалить правительство за высокий уровень жизни, так как в конце 2010-х годов стали жить хуже даже по сравнению с 2000-ми годами. В 90-е произошли ощутимые катаклизмы: развалилась большая страна и происходил переход к новой экономической формации. Нужно перестать сравнивать современную Россию с Россией 90-х.

— Она такими заявлениями пытается снять напряжение от пенсионной реформы, которое никуда не ушло?

— Вопрос пенсионной реформы до сих пор не закрыт: российское общество ее не приняло, так как не посчитало справедливой. Именно пенсионная реформа обвалила рейтинг правительства до уровня, когда «партия власти» на региональных выборах стесняется своего бренда, а альтернативных социологов признают «иностранными агентами», только бы не слушать о падающих рейтингах.

Если «крымский консенсус» консолидировал общество, то пенсионная реформа деконсолидировала его, уронив уровень доверия к президенту, правительству и парламенту. Неспособность добиться естественного повышения уровня доверия к государственным институтам привела к ситуации, когда государство усилило легитимное и нелигитимное давление на общество.

Мы столкнулись с процессами сворачивания демократических институтов, с ограничением свободы слова и СМИ, с безапелляционным усилением роли государства во всех сферах.

Если вспоминать «сытые» 2007−2008-е, то именно тогда в России действовал последний свободный парламент — 4-й созыв Государственной Думы имел в своих рядах независимых депутатов и одномандатников, в том созыве среди депутатов были такие политики, как Евгений Ройзман, Николай Курьянович, Андрей Савельев, Дмитрий Рогозин, Олег Шеин, Николай Харитонов, Владимир Рыжков, Наталья Нарочницкая, Владимир Мединский, Константин Косачев, Сергей Капков, Константин Затулин, Сергей Глазьев, Виктор Геращенко, Виктор Алкснис и т.д.

В России середины нулевых годов было куда больше демократии, политических и экономических свобод, чем сегодня. Может, пора уже сравнивать нынешнее время с серединой нулевых годов и оставить в покое 90-е?