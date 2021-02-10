Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.
С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, пишет РБК. По его мнению, ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки.
Сейчас аграрии в ряде субъектов обеспокоены возможными проблемами с дефицитом иностранной рабочей силы, указывает в письме Хатуов. Одна из причин — низкая эффективность привлечения работников из местного населения: это связано с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний по сравнению с привлекающимися много лет на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья — в основном, из Узбекистана и Таджикистана.
О привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества, отметили в пресс-службе Минсельхоза.
О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успели приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку «рабочих рук» и думали о снижении посевных площадей.
Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Навальный на уборке картофеля. Самое лучшее применение Сисяну.
Совсем отстали от жизни. Комбайн без пилота, дрон по заграничному, производства Ростовсого завода, совсем не диковинка на полях России. И с тракторами проблем нет. Как бы по продаже пшеницы за границу, извините за рифму, России сейчас равных нет. Ой, только не говорите, что зато в вашем магазине нет хлеба. Да и Китай ещё подсел на российскую сельхоз продукцию. Курочек жрут, аж хруст в воздухе стоит. Про печальную участь хрюшек даже и не буду говорить.
Как умудряется бестолковая Украина и у себя неплохие урожаи собирать и в полевропе. И никого не приглашать?
Говорят, что вроде как про 20 миллионов бедных. Вот она возможность подработать. Пусть идут и подрабатывают.
а чем мы хуже Польши? Украинские и киргизские гастарбайтеры ещё и спасибо скажут. Только надо сделать грамотно, как в Эмиратах или у саудитов. Поработал, и на ночь-в лагерь. Там у них будут теплые бараки. Питание. За их счёт, разумеется. И волейбольная площадка с теннисным столом. Не вижу проблем. Если сделать все по уму. После трёх лет, для украинских особей можно сделать исключение. После сдачи экзамена, где главным вопросом будет "чейкрым", можно разрешить подачу документов на российское гражданство.