Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ

12:12 10.02.2021

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.

С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, пишет РБК. По его мнению, ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки.

Сейчас аграрии в ряде субъектов обеспокоены возможными проблемами с дефицитом иностранной рабочей силы, указывает в письме Хатуов. Одна из причин — низкая эффективность привлечения работников из местного населения: это связано с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний по сравнению с привлекающимися много лет на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья — в основном, из Узбекистана и Таджикистана.

О привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества, отметили в пресс-службе Минсельхоза.

О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успели приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку «рабочих рук» и думали о снижении посевных площадей.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок.