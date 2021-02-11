В «Единой России» не считают актуальной тему базового дохода

19:18 11.02.2021

Тема введения минимального базового дохода для России не актуальна. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы не поддерживаем идею минимального базового дохода. Минимальный базовый доход существует в нескольких странах и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна", - приводит слова Исаева ТАСС.

Он напомнил, что председатель партии Дмитрий Медведев "всегда говорил не о базовом доходе, а о гарантированном минимальном доходе". "Гарантированный минимальный доход - это величина, ниже которой человек не может получать в месяц, учитывая все источники доходов, которые у него существуют. Если он получает меньше, ему устанавливается доплата. Это и будет адресной социальной помощью", - пояснил депутат.

Как показывают опросы, большинство россиян хотели бы иметь именно гарантированный базовый доход. Согласно исследованию, проведенному российской компанией HeadHunter, концепцию безусловного основного дохода, предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов, отмечает РГ.