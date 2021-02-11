В «Единой России» не считают актуальной тему базового дохода

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Тема введения минимального базового дохода для России не актуальна. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы не поддерживаем идею минимального базового дохода. Минимальный базовый доход существует в нескольких странах и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна", - приводит слова Исаева ТАСС.

Он напомнил, что председатель партии Дмитрий Медведев "всегда говорил не о базовом доходе, а о гарантированном минимальном доходе". "Гарантированный минимальный доход - это величина, ниже которой человек не может получать в месяц, учитывая все источники доходов, которые у него существуют. Если он получает меньше, ему устанавливается доплата. Это и будет адресной социальной помощью", - пояснил депутат.

Как показывают опросы, большинство россиян хотели бы иметь именно гарантированный базовый доход. Согласно исследованию, проведенному российской компанией HeadHunter, концепцию безусловного основного дохода, предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов, отмечает РГ.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2021, 22:01
    Гость: ABCD

    ЕР просто оскорбилось предложением установить в РФ ренту от использования недр. Виданное ли дело делится с холопами тем, что они сичтают своей собственностью.

  2. 11.02.2021, 21:41
    Гость: Мнение

    В «Единой России» никогда не интересовались уровнем жизни населения.
    У него не украдешь...
    Нечего.

  4. 11.02.2021, 19:54
    Гость: stalker

    Наверное потому, что у депутатов от ЕР в ГД РФ свой "базовый доход" в виде заработной платы в размере 400 тыс. рублей + соцпакет и иные привилегии уже сформировался. А до остальных им дела нет. Они уже при коммунизме живут за народный счет.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Суд в Москве указал на неподсудность Администрации президента
Фото с сайта president.gov.by
В Белоруссии предложили создать комиссию для изменения Конституции
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Песков выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ
Белоруссия решила производить китайскую вакцину от COVID-19
Бойцы ОМОНа у Кремля © KM.RU, Алексей Белкин
Госагентства сообщили о подготовке боевиками терактов на протестах в России
В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского
Лукашенко назвал условия своего ухода из власти
Небензя назвал Германию и Францию «соучастниками преступлений» в Донбассе