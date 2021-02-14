Силуанов рассказал о способе вложения денег с гарантированным доходом

22:09 14.02.2021

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются ценными бумагами, гарантирующими инвесторам сохранность сбережений и доход. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — цитируют министра «Известия».

По словам Силуанова, в настоящее время наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. Он отметил, что инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что может как выиграть, так и проиграть, и здесь нет никакой страховки.

Глава Минфина напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента России Владимира Путина, который дал правительству установку о недопущении обмана простых граждан.

Народные ОФЗ - это долговые ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов РФ для распространения исключительно среди физических лиц. Владельцы таких бумаг, по сути, предоставляют заем государству, которое, в свою очередь, обязуется вернуть средства в установленный срок с процентами.