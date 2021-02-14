Силуанов рассказал о способе вложения денег с гарантированным доходом

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются ценными бумагами, гарантирующими инвесторам сохранность сбережений и доход. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — цитируют министра «Известия».

По словам Силуанова, в настоящее время наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. Он отметил, что инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что может как выиграть, так и проиграть, и здесь нет никакой страховки.

Глава Минфина напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента России Владимира Путина, который дал правительству установку о недопущении обмана простых граждан.

Народные ОФЗ - это долговые ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов РФ для распространения исключительно среди физических лиц. Владельцы таких бумаг, по сути, предоставляют заем государству, которое, в свою очередь, обязуется вернуть средства в установленный срок с процентами.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2021, 01:45
    Гость: иван з.

    Брехня.
    Номинальная цена одной бумаги 1000 руб. Минимальное количество - 10 облигаций, т.е. 10000 рублей. Контроль со стороны налоговой не отличается от контроля за обычными вкладами.
    Все это твоё вранье умышленное или от элементарной неграмотности?

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
«Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие»
© KM.RU, Вадим Черноусов
М. Симоньян: Пенсии маленькие? Да, маленькие. Но они на порядок больше, чем были
как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
Избранное
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
The Independent извинилась перед Абрамовичем из-за статьи о санкциях
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития
Россияне назвали лучший фильм о любви
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от COVID-19
Рогозин продемонстрировал навыки управления вертолетом
Леонид Ярмольник © KM.RU, Михаил Попов
Ярмольник назвал решение наградить 23-летнего певца «ошибкой и опечаткой»
Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%