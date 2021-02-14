Силуанов рассказал о способе вложения денег с гарантированным доходом
Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются ценными бумагами, гарантирующими инвесторам сохранность сбережений и доход. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — цитируют министра «Известия».
По словам Силуанова, в настоящее время наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. Он отметил, что инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что может как выиграть, так и проиграть, и здесь нет никакой страховки.
Глава Минфина напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента России Владимира Путина, который дал правительству установку о недопущении обмана простых граждан.
Народные ОФЗ - это долговые ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов РФ для распространения исключительно среди физических лиц. Владельцы таких бумаг, по сути, предоставляют заем государству, которое, в свою очередь, обязуется вернуть средства в установленный срок с процентами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Брехня.
Номинальная цена одной бумаги 1000 руб. Минимальное количество - 10 облигаций, т.е. 10000 рублей. Контроль со стороны налоговой не отличается от контроля за обычными вкладами.
Все это твоё вранье умышленное или от элементарной неграмотности?
Посмотришь на это лицо и, сразу, хочется спрятать деньги подальше
Прочитал и расхохотался на этого народного радетеля. Он сам то себе верит?
государством нельзя садится за карточный стол.
Хватит уже бредить уважаемый про СССР. Вы там не жили! И не вам умничать про СССР.