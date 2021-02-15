Почти половина компаний России запланировали поднять цены в 2021 году

© KM.RU, Александра Воздвиженская

44% российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги на 8–10% в 2021 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования Центра стратегических разработок (ЦСР). В опросе центра приняли участие представители более 6 тыс. российских компаний из различных отраслей.

Рост цен может стать дополнительным препятствием для восстановления бизнеса и экономики, отметила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

При этом компании ожидают роста спроса на свою продукцию. «Достаточно оптимистичные ожидания, и здесь мы будем проверять, насколько они стабильны, поскольку чаще всего рост цен сопровождается снижением спроса»,— добавила госпожа Накорякова.

Почти половина компаний (43%) планируют расти за счет выхода на новые рынки внутри России. Еще треть компаний выбрали традиционную для посткризисного периода стратегию, которая предполагает развитие бизнеса за счет естественного роста. Каждая пятая компания в России планирует выводить на рынок новые товары и услуги. О планах выхода на новые рынки за рубежом заявили только 15% опрошенных компаний.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.02.2021, 23:21
    Гость: стесняюсь спросить

    А кто все это будет покупать?Население уже гроши считает,выбирая самые необходимые продукты питания...

Все комментарии (4)
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