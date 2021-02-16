«Газпром» увеличил экспорт газа во Францию почти в 1,5 раза

Коллаж © KM.RU

С января 2020 года российский «Газпром» увеличил экспорт газа во Францию почти в 1,5 раза. Спрос на природный газ растет из-за сильных морозов в Европе.

«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ — сокращаться», — отмечается в сообщении компании. Так, по информации Gas Infrastructure Europe, запасы голубого топлива в подземных хранилищах Франции упали ниже 30%.

Ранее «Газпром» заявил, что Германия впервые за 10 дней увеличила закупку газа из России на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причиной стала особенно холодная зима.

С 1 января по 15 февраля «Газпром», по предварительной информации, нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,5% (или 7,4 миллиарда кубометров) — до 27,5 миллиарда кубометров, пишет журнал «Компания».

В частности, закупки увеличили ФРГ (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%). С января 2020 года «Газпром» нарастил объем поставок на отечественный рынок на 16% (на 7,1 миллиарда кубометров) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 01:09
    Гость: Дед

    Оригинально!
    Они санкции,а им за это газ.
    Прекратить подачу газа до отмены санкций!

  2. 16.02.2021, 23:28
    Гость: Дед Панас

    Вот он, внешний враг, Европа, Украина.
    "Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец".

  3. 16.02.2021, 19:29
    Гость: :))

    Рад за Миллера, рад за французов. Россиянам - сочувствую. Хороших вам посиков валежника и дров.

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