Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году
Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".
Эксперты отценили долю банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.
"Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (девять процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — отмечают эксперты.
По их мнению, в этом году сектор может консолидироваться, в частности, из-за ухода с рынка неэффективных банков и их поглощения более крупными игроками. Также небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.
Таким образом, индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, но не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики, заключили аналитики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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хоть один позитивный прогноз. Они все равно не занимаются своими прямыми обязанностями- кредитование производителей товаров и услуг, а паразитируют на всех гражданах, предприятиях и стране.