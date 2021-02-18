Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".

Эксперты отценили долю банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

"Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (девять процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — отмечают эксперты.

По их мнению, в этом году сектор может консолидироваться, в частности, из-за ухода с рынка неэффективных банков и их поглощения более крупными игроками. Также небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.

Таким образом, индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, но не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики, заключили аналитики.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2021, 18:30
    Гость: Ну

    хоть один позитивный прогноз. Они все равно не занимаются своими прямыми обязанностями- кредитование производителей товаров и услуг, а паразитируют на всех гражданах, предприятиях и стране.

Выбор читателей
Фото с сайта kremlin.ru
Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Что стоит за демаршем Лаврова?
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
Избранное
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
Забота у нас такая: жители России истосковались по участливому правителю
Обзор Mercedes GLC
Умные маски и кибердезинфекторы: что ждет индустрию COVID Tech
Накрутка Инстаграм: важность подписчиков и лайков сегодня
Тайная цель Ирана в Карабахской войне
Работа с удаленными компьютерными и операционными системами
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
«Для США дебаты между кандидатами – важнейший элемент спектакля, отказываться от которого невозможно в принципе»
Правила пользования льготным периодом
Питание для роста мышц