Немецкая страховая компания разорвала договор с Nord Stream 2
Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства "Северного потока - 2" из-за возможных санкций США.
Позднее во вторник информацию об этом в ответ на запросы журналистов также подтвердил представитель головной компании Munich Re, пишет Newsru.com.
В январе сообщалось, что страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратила оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.
Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2", который был передан в Конгресс, российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют другие ограничения, введенные еще при администрации Дональда Трампа. Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поддерживаю санкции Запада. Это ответ лже-либералам и космополитам во власти на запугивание и затыкание ртов оппозиции, на травлю и политическую расправу над оппозицией, на тупое выкачивание ресурсов из страны ради своего личного обогащения, на грабительскую политику и обнищание людей внутри страны
Никто не хоче потерять свой бизнес за Россию,на пропканалах россии постоянно вещают,что это экономический проект ,а не политический, поэтому и уходят понимая, что потерять часть -это меньше чем всё.
с утонувшего газопровода.