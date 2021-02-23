Немецкая страховая компания разорвала договор с Nord Stream 2

21:27 23.02.2021

Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства "Северного потока - 2" из-за возможных санкций США.

Позднее во вторник информацию об этом в ответ на запросы журналистов также подтвердил представитель головной компании Munich Re, пишет Newsru.com.

В январе сообщалось, что страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратила оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.

Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2", который был передан в Конгресс, российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют другие ограничения, введенные еще при администрации Дональда Трампа. Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).