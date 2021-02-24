Счетная палата оценила расходы на борьбу с пандемией
Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% общих расходов бюджета, пишет РБК со ссылкой на результаты экспертной оценки Счетной палаты РФ.
Общие расходы федерального бюджета в 2020 году составили 22,82 трлн руб. — на 4,6 трлн руб. (или на 25%, при инфляции 4,9%) больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн руб. (16%) больше, чем планировалось на 2020 год до пандемического кризиса.
По данным аудиторов, по состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении средств из резервного фонда правительства на предотвращение влияния ухудшившейся экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий пандемии, защиту здоровья граждан и оказание помощи заболевшим, а также на поддержку граждан в условиях пандемии.
Наибольший объем средств резервного фонда был направлен на:
- дополнительный трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда с целью компенсировать снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства и негативного влияния пандемии на фонд зарплат — 941,4 млрд руб.;
- социальную поддержку семей с детьми — 569,3 млрд руб.;
- трансферты регионам на оказание медицинской помощи больным коронавирусом — 378,2 млрд руб.;
- стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, непосредственно работающим с COVID-19, — 231,7 млрд руб.;
- специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, — 155,5 млрд руб.
Отмечается, что аудиторы Счетной палаты самостоятельно считали «антиковидные» расходы, основываясь на документах правительства и парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований.
Таким образом, исходя из оценки Счетной палаты, расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями составили около 2,7% ВВП (согласно первой оценке Росстата по ВВП 2020 года).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оценил тот, кто заценил доход!
Если такие как в Геленджике, то четыре.
Терзают меня смутные сомнения...
Для испанки антивирусы не изобретали.. сама ушла через полтора года. Эта напасть тоже проживет полтора года и появится снова лет через триста-четыреста, также как в древности возникали и проходили вспышки чумы и холеры, которые - кстати сказать - тоже не лечили. И ныне! пока изобретали антивирусы, все закончилось, да и антивирусы еще дорабатывать надо десяток лет. Так что все расходы от тупости..., да и корыстные интересы сыграли свою роль..
сколько дворцов можно было на эти деньги построить.