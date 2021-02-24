Счетная палата оценила расходы на борьбу с пандемией

07:50 24.02.2021

Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% общих расходов бюджета, пишет РБК со ссылкой на результаты экспертной оценки Счетной палаты РФ.

Общие расходы федерального бюджета в 2020 году составили 22,82 трлн руб. — на 4,6 трлн руб. (или на 25%, при инфляции 4,9%) больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн руб. (16%) больше, чем планировалось на 2020 год до пандемического кризиса.

По данным аудиторов, по состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении средств из резервного фонда правительства на предотвращение влияния ухудшившейся экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий пандемии, защиту здоровья граждан и оказание помощи заболевшим, а также на поддержку граждан в условиях пандемии.

Наибольший объем средств резервного фонда был направлен на:

дополнительный трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда с целью компенсировать снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства и негативного влияния пандемии на фонд зарплат — 941,4 млрд руб.;

социальную поддержку семей с детьми — 569,3 млрд руб.;

трансферты регионам на оказание медицинской помощи больным коронавирусом — 378,2 млрд руб.;

стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, непосредственно работающим с COVID-19, — 231,7 млрд руб.;

специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, — 155,5 млрд руб.

Отмечается, что аудиторы Счетной палаты самостоятельно считали «антиковидные» расходы, основываясь на документах правительства и парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований.

Таким образом, исходя из оценки Счетной палаты, расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями составили около 2,7% ВВП (согласно первой оценке Росстата по ВВП 2020 года).