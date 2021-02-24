Счетная палата оценила расходы на борьбу с пандемией

Счетная палата РФ

Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% общих расходов бюджета, пишет РБК со ссылкой на результаты экспертной оценки Счетной палаты РФ. 

Общие расходы федерального бюджета в 2020 году составили 22,82 трлн руб. — на 4,6 трлн руб. (или на 25%, при инфляции 4,9%) больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн руб. (16%) больше, чем планировалось на 2020 год до пандемического кризиса.

По данным аудиторов, по состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении средств из резервного фонда правительства на предотвращение влияния ухудшившейся экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий пандемии, защиту здоровья граждан и оказание помощи заболевшим, а также на поддержку граждан в условиях пандемии.

Наибольший объем средств резервного фонда был направлен на:

  • дополнительный трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда с целью компенсировать снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства и негативного влияния пандемии на фонд зарплат — 941,4 млрд руб.;
  • социальную поддержку семей с детьми — 569,3 млрд руб.;
  • трансферты регионам на оказание медицинской помощи больным коронавирусом — 378,2 млрд руб.;
  • стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, непосредственно работающим с COVID-19, — 231,7 млрд руб.;
  • специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, — 155,5 млрд руб.

Отмечается, что аудиторы Счетной палаты самостоятельно считали «антиковидные» расходы, основываясь на документах правительства и парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований. 

Таким образом, исходя из оценки Счетной палаты, расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями составили около 2,7% ВВП (согласно первой оценке Росстата по ВВП 2020 года).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 24.02.2021, 09:16
    Гость: сеня

    Для испанки антивирусы не изобретали.. сама ушла через полтора года. Эта напасть тоже проживет полтора года и появится снова лет через триста-четыреста, также как в древности возникали и проходили вспышки чумы и холеры, которые - кстати сказать - тоже не лечили. И ныне! пока изобретали антивирусы, все закончилось, да и антивирусы еще дорабатывать надо десяток лет. Так что все расходы от тупости..., да и корыстные интересы сыграли свою роль..

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«Люди требуют перемен»: что Путин обсудил с лидерами фракций Госдумы
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили
«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили убийство девушки, длившееся 3,5 часа
Избранное
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
Сифилис: от любви до ненависти
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
Волгоградцы активно протестуют против навязывания московского времени
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
Созаемщик и его роль в получении ипотечного кредита
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
Кинопремьера «Серебряные коньки»: путь к сердцу капиталиста лежит через его карман
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК
Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов