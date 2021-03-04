Сбербанк раскрыл доходы от небанковского бизнеса

Сбербанк впервые раскрыл финансовый результат своей экосистемы. Согласно отчетности «Сбера» по МСФО, в 2020 году выручка от нефинансового бизнеса составила 71,4 млрд рублей (в 2,7 раза больше результатов 2019 года, которые составили 26,4 млрд рублей).

«Выручка 71,4 млрд руб. отражает доходы компаний нефинансового бизнеса с учетом наших «дочек» (мы их консолидируем на 100-процентной базе) и с учетом наших партнерств, где у нас доля неконтрольная (эти компании учитываются как ассоциаты)», - цитирует РБК слова представителя Сбербанка.

Сообщается, что самый большой вклад в выручку внесли b2b-сервисы (33,6 млрд рублей), за которыми идет E-commerce (показатель товарооборота и выручки составил 12,9 млрд рублей). Еще 7,4 млрд рублей принесла категория «Развлечений», 4,8 млрд рублей - FoodTech & Mobility и 2,1 млрд рублей категория Health. Остальные небанковские компании принесли 10,6 млрд рублей выручки.

При этом отмечается, что в 2020 году выручка всего Сбербанка составила 3,37 трлн руб. (+2,2% к 2019 году).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.03.2021, 18:43
    Гость: stalker

    Зато интеллектом "изуродованы" вы. Для начала научитесь грамотно выражать свои мысли. А что до существа дела, то пожалуйста, вот вам сравнительные данные. Ставка по накопительному вкладу в Сбербанке составляет не более 3 % годовых. По аналогичным депозитам в других банках: Газпромбанк - 6 %; Совкомбанк - 6,5 %; СКБ-банк - 5,2 %; МКБ - 6 %; УБРиР - 5,5 % и так далее. Так что там на счет того, что выше чем у Сбербанка ставок по депозитам нет ? А ведь я беру сравнительные данные из открытых источников в Интернет. Вы, как я смотрю, мастер языком молоть, а проверить предварительно информацию прежде чем делать замечания не желаете. Лень вам. А может дело в том, что интеллектом вы именно "изуродованы", а не наделены.

  3. 04.03.2021, 18:17
    Гость: gvozd

    вообще странно.
    раньше банкам было запрещено заниматься непрофильной деятельностью - в рф закон поменяли что ли?

  4. 04.03.2021, 18:15
    Гость: gvozd

    так как напрямую от ставки рефинансирования цб зависят
    --
    это кредиты от ставки рефинансирования зависят, а не депозиты.. депозиты вам Приносят, а не уносят..
    будь их воля, они бы отрицательную ставку ввели.
    да Пока есть налик, это их останавливает.

  5. 04.03.2021, 17:40
    Гость: Неплохо

    греф деньги крутит, которые недоплачивает в процентах на вклады. Старуха - процентщица.

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