Сбербанк раскрыл доходы от небанковского бизнеса

13:10 4.03.2021

Сбербанк впервые раскрыл финансовый результат своей экосистемы. Согласно отчетности «Сбера» по МСФО, в 2020 году выручка от нефинансового бизнеса составила 71,4 млрд рублей (в 2,7 раза больше результатов 2019 года, которые составили 26,4 млрд рублей).

«Выручка 71,4 млрд руб. отражает доходы компаний нефинансового бизнеса с учетом наших «дочек» (мы их консолидируем на 100-процентной базе) и с учетом наших партнерств, где у нас доля неконтрольная (эти компании учитываются как ассоциаты)», - цитирует РБК слова представителя Сбербанка.

Сообщается, что самый большой вклад в выручку внесли b2b-сервисы (33,6 млрд рублей), за которыми идет E-commerce (показатель товарооборота и выручки составил 12,9 млрд рублей). Еще 7,4 млрд рублей принесла категория «Развлечений», 4,8 млрд рублей - FoodTech & Mobility и 2,1 млрд рублей категория Health. Остальные небанковские компании принесли 10,6 млрд рублей выручки.

При этом отмечается, что в 2020 году выручка всего Сбербанка составила 3,37 трлн руб. (+2,2% к 2019 году).