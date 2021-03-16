Росфинмониторинг обнаружил утечку 500 млрд рублей из нацпроектов
Практически каждый четвертый рубль, выделенный из бюджета на реализацию нацпроектов, оказался в руках «недобросовестных исполнителей», следует из данных Росфинмониторинга. «В прошедшем году совместно с Федеральным казначейством с учетом введенных единых индикаторов для проверки участников национальных проектов позволил установить, что в зоне риска находятся порядка 6 тысяч организаций, заключивших более 20 тысяч государственных контрактов», - заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе заседания коллегии Федерального казначейства во вторник.
Объем контрактов, доставшихся сомнительным организациям в 2020 году, составил 500 млрд рублей, сообщил он. Это 23% от суммы, которую выделил на нацпроекты федеральный бюджет - 2,149 трлн рублей, пишет Finanz.ru.
В 2021 году расходы казны на эти цели должны увеличиться до 2,456 трлн рублей. Самым дорогим проектом останется «Демография» - на ее выделено треть бюджета нацпроектов, или 825 млрд рублей.
На втором месте - крупные стройки, включенные в комплексный план развития инфраструктуры. Они обойдутся в 404,5 млрд рублей.
Третий по объему расходов проект - «цифровая экономика» за 177,9 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Министр Внутренних дел на совещании с высшими чинами министерства спрашивает:
— Какие будут мнения, товарищи, с чего начать борьбу с коррупцией в МВД?
Голос из зала:
— С заявления по собственному желанию...
Да неужели? И это спустя пару дней поле принятия закона об узаконивании коррупции? Типа "ну всё, теперь можно этим заниматься открыто, мы не воруем, своё берём".
На Олимпиаде стырили кажется около 700 миллиардов, на космодроме Восточный вообще более 40% бюджета стройки, на Дальневосточном саммите ещё толечку, на строительстве объектов футбольных чемпионатов ещё какую то ерунду.
Что для бюджета плюс минус триллион? Ерунда. Налоги то качают из карманов народа ден6ежки, продажа леса и нефти помогает. Так глядишь и все дворцы достроят ещё в этоём веке.
За то сколько уважаемых людей, по словам Чубайса которым мы по гроб обязаны и их должны ценить, смогут обновить себе яхты, построить ещё виллы в Испании, дворцы в Геленджике(как знать, может кому то разрешат ещё этажей для себя там достроить) разве это не великая цель для России? По крайней мере если Россия на всех рейтингах "138-я" сзади, то в списках "Форб"с она везде первая. Этим тоже можно гордится, раз больше нечем.
Еще не факт, что перед нами очередная пиар акция космополитов во власти. Главное для них создавать видимость борьбы с коррупцией. На деле же вообще ничего не предпринимается. 20-ю статью еврпопейской конвенции по борьбе с коррупцией Российская Правящая верхушка упорно не желает ратифицировать. В этом вся их гнилостная сущность и либеральная ложь. Хамелеоны.
Поскольку нац. - это та самая "нац" - евреи.
ААХХ...Какая толерантная формулировочке - "500 миллиардов утекли из нацпроектов"
а может стоит сказато ПРЯМО и ОТКРОВЕННО - их РАЗВОРОВАЛИ, те самые "слуги народа"которые приняли недавно ЗАКОН(вы только представьте себе - Россияния вновь впереди планеты всей... Нигде на Земле нет такого закона)о неподсудности чиновника в случае получения взятки.... Ладно бы, как в Японии, приняли бы закон о налогооблажении взяток... тут казна хоть что-то с этого поимела бы... Глядишь - с этих налогов и пенсии повысили бы тем, кому Медведев советовал - "...денег нет, но вы держитесь"