Росфинмониторинг обнаружил утечку 500 млрд рублей из нацпроектов

19:17 16.03.2021

Практически каждый четвертый рубль, выделенный из бюджета на реализацию нацпроектов, оказался в руках «недобросовестных исполнителей», следует из данных Росфинмониторинга. «В прошедшем году совместно с Федеральным казначейством с учетом введенных единых индикаторов для проверки участников национальных проектов позволил установить, что в зоне риска находятся порядка 6 тысяч организаций, заключивших более 20 тысяч государственных контрактов», - заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе заседания коллегии Федерального казначейства во вторник.

Объем контрактов, доставшихся сомнительным организациям в 2020 году, составил 500 млрд рублей, сообщил он. Это 23% от суммы, которую выделил на нацпроекты федеральный бюджет - 2,149 трлн рублей, пишет Finanz.ru.

В 2021 году расходы казны на эти цели должны увеличиться до 2,456 трлн рублей. Самым дорогим проектом останется «Демография» - на ее выделено треть бюджета нацпроектов, или 825 млрд рублей.

На втором месте - крупные стройки, включенные в комплексный план развития инфраструктуры. Они обойдутся в 404,5 млрд рублей.

Третий по объему расходов проект - «цифровая экономика» за 177,9 млрд рублей.