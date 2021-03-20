Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций АО «Мотор Сич» и имущественного комплекса. Они переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Сейчас Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) проводит досудебные расследования дела «Мотор Сич» по двум направлениям, пишет «Коммерсант». Первое — по признакам преступлений, предусмотренных ст. 14, 15, 111 и 113 УК Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе — по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209, 212, 233 и 364 УК. Следователи изучают возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

В марте стало известно, что завод «Мотор Сич» будет национализирован. Сейчас у предприятия есть акционеры из Китая. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в госсобственность оно будет возвращено «конституционным способом».

В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». Они предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и др. Причины санкций не разглашались.

«Мотор Сич» - один из ведущих в мире по выпуску авиадвигателей и газотурбинных установок. Его продукция используется на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах мира.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2021, 19:00
    Гость: ДВП

    Зря они китайцев кинули,теперь в долг деньжат никто не даст. Теперь только поудобнее под МВФ лечь и расслабиться. А дальше всё заберут новые европейские хозяева,а бывшее население кто в бордели и на плантации,кто в Россию,к НЕбратьям.Им , когда их в ЕС принимали,забыли сообщить-они теперь на своей земле не хозяева.

  5. 20.03.2021, 18:06
    Гость: Иван Иваныч

    Окончание истории, спровоцированной американцами, в стиле " так не доставайся же ты никому". Так убили некогда славный завод. Хорошо, что мы спрыгнули с их услуг, в 2014 заместив производство судовых и вертолётных двигателей.
    Хороший был завод. Аминь.

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