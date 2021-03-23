ЦБ заменит города на российских банкнотах

Деньги

Зампред Банка России Михаил Алексеев во время онлайн-пресс-конференции рассказал, что на российских банкнотах появятся новые города.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», - цитирует РБК слова Алексеева.

При этом Алексеев пояснил, что Новосибирск придет на смену Красноярску, Архангельск заменит Пятигорск, Ярославль - Нижний Новгород, а Хабаровск - Екатеринбург. Остальные города останутся, но внешний вид банкнот изменится. Так, на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов, тогда как сейчас на обеих сторонах сторублевой изображены виды Москвы, а банкнот в 50 руб. - Санкт-Петербурга.

«Перечень достопримечательностей Москвы и Центрального федерального округа, которые будут изображены на банкноте номиналом 100 руб., уже определен советом директоров Банка России и утвержден вместе с концептуальным дизайном этой банкноты. Мы рассчитываем, что она появится уже в 2022 году», - заявил Алексеев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.03.2021, 20:12
    Гость: Ну

    и тогда доллар сразу станет стоить 96 копеек? Все можно бесконечно менять и переименовывать, разрушать и строить, сносить и воздвигать.... А на кой это и кому нужно , если все идет к безналичным расчетам, к полному контролю над доходами и расходами. Или очередную инфляцию ФРС задумала ?

  2. 23.03.2021, 19:27
    Гость: А мне интересно

    когда введут новый юбилейный рубль в честь 20-летия или 25-летия путинизма достоинством 100 путанок?
    Только после медали и ордена с подвязкой из его гульфика за особые заслуги в деле грабежа и жульничества?

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