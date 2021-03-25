Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты
Минпромторг РФ выступил против государственного регулирования цен на продукты, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Евтухов отметил, что соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенные в декабре, сыграли свою роль.
"Но на будущее все равно хочу сказать: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - заявил Евтухов.
Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.
Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
По словам Евтухова, с поставками сахара по фиксированным ценам были определенные проблемы.
"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", - рассказал он, добавив, что на рост цен на российском рынке повлияли конъюктура мировых рынков и ослабление рубля.
В минувший понедельник, 22 марта, правительство сообщило, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Продление соглашений обсуждается без изменения ценовых параметров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
убрать антибиотики и гормоны роста, которыми напичкана "птица", то, пожалуй...
«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих».
Николай наш последний государь второй тоже не понимал сути.
: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - заявил Евтухов.
чУдны дела твои, Господи! Не Россия, а остров невезения, черная дыра.
Почему в Германии ГОСУДАРСТВО РЕГУЛИРУЕТ И КОНТРОЛИРУЕТ
до 40% всех цен промышленных и потребительских товаров и услуг,
при этом оно субсидирует муниципальное жилищное строительство, что в итоге позволяет правительству активно влиять на динамику цен и держать под контролем инфляцию.
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А У НАС НИКАК, то дефицитом пугают, дескать продавцы товары попрячут, то НЕВЫГОДНО СЕТЯМ И ОПТОВИКАМ.
-----------------------------------------------------------------------Получается у нас страна не для людей, А ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ И СПЕКУЛЯНТОВ
Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.
ЭТО Минторг получается ПРОТИВ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА?
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По словам Евтухова, с поставками сахара по фиксированным ценам были определенные проблемы.
"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", -
ДА, У НАС ВСЁ ПЛОХО ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО МНОГО ПОСРЕДНИКОВ-ПАРАЗИТОВ-ОПТОВИКОВ.
"Но на будущее все равно хочу сказать: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - заявил Евтухов.
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Г-н Евтухов,а каковы функции у Минпромтогрга? Если производства частные,продукцию выпускают на свое усмотрение как о номенклатуре,качеству и количеству и по самими производствами установленным ценам.Вопрос:а для чего нужно тогда министерство? За что вы получаете зарплату,не от производства а от налогов собранных с народа! Всех работников министерсва неоходимо уволить и немедленно...