Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

13:23 25.03.2021

Минпромторг РФ выступил против государственного регулирования цен на продукты, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Евтухов отметил, что соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенные в декабре, сыграли свою роль.

"Но на будущее все равно хочу сказать: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - заявил Евтухов.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

По словам Евтухова, с поставками сахара по фиксированным ценам были определенные проблемы.

"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", - рассказал он, добавив, что на рост цен на российском рынке повлияли конъюктура мировых рынков и ослабление рубля.

В минувший понедельник, 22 марта, правительство сообщило, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Продление соглашений обсуждается без изменения ценовых параметров.