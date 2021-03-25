Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

Продукты питания

Минпромторг РФ выступил против государственного регулирования цен на продукты, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Евтухов отметил, что соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенные в декабре, сыграли свою роль.

"Но на будущее все равно хочу сказать: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - заявил Евтухов.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

По словам Евтухова, с поставками сахара по фиксированным ценам были определенные проблемы.

"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", - рассказал он, добавив, что на рост цен на российском рынке повлияли конъюктура мировых рынков и ослабление рубля.

В минувший понедельник, 22 марта, правительство сообщило, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Продление соглашений обсуждается без изменения ценовых параметров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.03.2021, 17:33
    Гость: Ну, если

    убрать антибиотики и гормоны роста, которыми напичкана "птица", то, пожалуй...

  3. 25.03.2021, 16:59
    Гость: они стали мало понимать суть происходящего

    Николай наш последний государь второй тоже не понимал сути.

  4. 25.03.2021, 16:58
    Гость: Но на будущее все равно хочу сказать

    : наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - заявил Евтухов.

    чУдны дела твои, Господи! Не Россия, а остров невезения, черная дыра.

    Почему в Германии ГОСУДАРСТВО РЕГУЛИРУЕТ И КОНТРОЛИРУЕТ
    до 40% всех цен промышленных и потребительских товаров и услуг,

    при этом оно субсидирует муниципальное жилищное строительство, что в итоге позволяет правительству активно влиять на динамику цен и держать под контролем инфляцию.

    ----------------------------------------------------------------------
    А У НАС НИКАК, то дефицитом пугают, дескать продавцы товары попрячут, то НЕВЫГОДНО СЕТЯМ И ОПТОВИКАМ.
    -----------------------------------------------------------------------Получается у нас страна не для людей, А ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ И СПЕКУЛЯНТОВ

    Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

    ЭТО Минторг получается ПРОТИВ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА?

    .

    По словам Евтухова, с поставками сахара по фиксированным ценам были определенные проблемы.

    "Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", -

    ДА, У НАС ВСЁ ПЛОХО ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО МНОГО ПОСРЕДНИКОВ-ПАРАЗИТОВ-ОПТОВИКОВ.

  5. 25.03.2021, 15:42
    Гость: Александр1

    "Но на будущее все равно хочу сказать: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - заявил Евтухов.
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    Г-н Евтухов,а каковы функции у Минпромтогрга? Если производства частные,продукцию выпускают на свое усмотрение как о номенклатуре,качеству и количеству и по самими производствами установленным ценам.Вопрос:а для чего нужно тогда министерство? За что вы получаете зарплату,не от производства а от налогов собранных с народа! Всех работников министерсва неоходимо уволить и немедленно...

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