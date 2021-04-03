Покупка китайской валюты Минфином принесла убыток в 1,3 млрд долларов

Китайская валюта подешевела рекордно за полтора года сразу после того, как в нее решил вложиться российский Минфин.

Ведомство в конце февраля объявило, что 15% ликвидной части Фонда национального благосостояния было конвертировано в 110,5 млрд юаней за счет сокращения доли доллара и евро (до 35% по каждой валюте). Под эту сделку Минфин выделил 17 млрд долларов, но как только юани были куплены, курс китайской валюты покатился вниз.

По итогам марта он потерял 1,7% (с 6,46 до 6,57 юаней за доллар), что стало крупнейшим падением с августа 2019 года - пика торговой войны, когда администрация Дональда Трампа объявила Пекин валютным манипулятором, пишет Finanz.ru.

Уже в феврале инвестирование валютной части ФНБ было убыточным. Ликвидная часть фонда - то есть еще не потраченные деньги, размещенные на валютных счетах в ЦБ, - принесла «отрицательную доходность в размере минус 50 млн долларов», или 3,7 млрд рублей, сообщал Минфин. По итогам марта убыток от курсовых разниц составил еще 300 млн долларов.

Покупку юаней Минфин осуществил, когда китайская валюта стоила рекордно дорого за последние полтора года.

Всего в юань вложено около 87 млрд долларов российских ЗВР - золотовалютных резервов (включая ФНБ), и падение курса в марте принесло убыток по этим инвестициям на 1,3 млрд долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.04.2021, 02:42
    Гость: Евгений В

    Представь себе, жил, поскольку родился до войны. Я горжусь, что мне посчастливилось пожить в то время, а в не лживое и враждебно для народа сегодняшнее. Конечно, под народом я не подразумеваю, кремль и прочее ворье РФ.
    В то время мы жили беднее, но гораздо счастливее, так как у нас было будущее, без лжи, а деньги не главное в жизни, на жизнь хватало и хорошо.
    А главное: была полная свобода для творчества, созидания, получения профессий, занятий спортом и участия в общественной жизни на благо Родины.

  2. 04.04.2021, 01:03
    Гость: ушли от доллара и получили убыток

    Министр Силуанов не виноват,это прогноз минфина не оправдался.Эффективно работают высокооплачиваемые финансисты,премий никого не лишили.

  3. 04.04.2021, 00:37
    Гость: Махмут

    Я не жил при СТАЛИНЕ, но я знаю славную историю Союза Советских Социалистических Республик.

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