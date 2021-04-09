«Карельские Рыбные Заводы» Максима Каганского готовятся к запуску новых мощностей в конце 2021 года

09:38 9.04.2021

Группа компаний «Карельские Рыбные Заводы» (бенефициар – предприниматель Максим Каганский) продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта по развитию форелеводства в Карелии.

На базе рыбоводного хозяйства ООО «ПАРАД-плюс» на Онежском озере уже в конце 2021 запланирован ввод в эксплуатацию нового цеха первичной переработки рыбы. Об этом рассказал руководитель группы компаний КРЗ Федор Смирнов министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову во время посещения хозяйства делегацией руководства республики в середине марта.

В ходе встречи чиновникам были озвучены следующие цифры: несмотря на кризис, связанный с пандемией, по итогам 2020 года сотрудники предприятия вырастили 1078 тонн разновозрастной рыбы и реализовали 1386 тонн товарной рыбы (так называется рыба определённого веса, обычно двухлетка или старше, выращенная для продажи). Представители КРЗ уверены, что дальнейшее расширение производства позволит укрепить позиции компании как одного из лидеров рыбоводного и рыбоперерабатывающего бизнеса в Республике Карелия.

Для развития отрасли

По словам владельца КРЗ Максима Каганского, важным шагом не только для компании, но и для всего региона, в рамках программы импортозамещения, стал ввод в эксплуатацию в 2017 году первого в Карелии завода по производству рыбных кормов ООО «Карельские Рыбные Заводы — корма». На реализацию проекта, построенного в Петрозаводске, было привлечено 65 млн. рублей инвестиций. Сегодня производительность «Карельские Рыбные Заводы — корма» составляет 4 500 тонн кормов в год. Однако тот факт, что текущая потребность рыбоводческих хозяйств региона в кормах составляет около 40 тыс. тонн в год, то есть около 90% кормов приходится закупать за рубежом, даёт представление о том, насколько ключевой задачей является развитие производства рыбных кормов для всего рыбохозяйственного комплекса Карелии.

Тем более, что рыбоводство и форелеводство в первую очередь, на сегодня является флагманом карельского сельского хозяйства. Руководство республики официально объявило развитие аквакультуры одним из стратегических направлений в экономике Карелии. Если ещё в 2017 году рыбоводы Карелии поставляли на российский рынок до 70% товарной рыбы, то сегодня эта цифра выросла до 85-90%. В связи с этим Министерством сельского и рыбного хозяйства республики с 2019 года предусмотрена мера государственной поддержки из бюджета региона в форме возмещения части процентной ставки по кредитам на приобретение рыбных кормов отечественного производства а также кредитование по льготной процентной ставке при поддержке Минэкономразвития РФ.

По мнению владельца КРЗ Максима Каганского, такое участие со стороны государственных структур безусловно позитивно скажется на рыбоводном бизнесе, относящемся к сезонным видам сельскохозяйственной деятельности со всеми присущими им рисками.

Справка

«Карельские Рыбные Заводы» - это частная группа компаний, а также одноимённый бренд охлаждённой рыбы и готовой рыбной продукции, ведущие свою историю с 2014 года. За эти годы КРЗ выросли в инновационный бизнес с полным циклом выращивания рыбы и её переработки — от инкубационной икры до слабосоленого продукта, готового к употреблению. На сегодняшний день в составе КРЗ функционируют: два форелевых хозяйства с общим объёмом выращивания до 2,5 тысяч тонн в год; собственный инкубационный комплекс, включающий в себя цех, бассейны и выростные лагуны, производящие до 2 млн мальков лососёвых; цех по переработке охлаждённой рыбы с оборотом до 3 500 тонн продукции в год; рыбный завод, оснащённый линиями производства полуфабрикатов, заморозки, копчения, общей производительностью до 1 000 тонн готовой продукции в год.