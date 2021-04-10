Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные $2,78 млрд за монополию

Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка сообщило о взыскании рекордного штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Регулятор начал расследование в отношении компании в конце 2020 года.

«Принято решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год — 455,712 млрд юаней, что в общей сложности составляет 18,228 млрд юаней»,— цитирует заявление регулятора «Коммерсант».

По данным расследования, Alibaba злоупотребляла своим положением на рынке и принуждала потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». Регулятор указывает, что решение о штрафе «принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств» и «позволит защитить законные права потребителей».

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