Детские пособия по-новому: малоимущим приказано оценить имущество

В апреле российские семьи получат пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам. При назначении пособия малообеспеченным впервые будут учитываться не только доходы, но и всё имущество семьи

Как это выглядит на практике - попытаемся выяснить.

Те, кто уже получал выплату на детей как малообеспеченная семья, в ближайшее время могут либо лишиться ее совсем, либо увеличить. Теперь для всех действуют новые правила — при начислении детских пособий будут учитывать не только доход, но и имущество. Причем абсолютно всё, включая гаражи, машиноместа и сараи.

По старым правилам выплата на детей с 3 до 7 лет назначалась тем, у кого среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе. Больше никаких условий для оценки нуждаемости не было. По новым правилам при назначении выплаты будут учитываться доходы за 12 месяцев, предшествующие 4-м месяцам до месяца обращения. То есть если подавать заявление в мае 2021 года, на среднедушевой доход повлияют поступления в семейный бюджет за весь 2020 год.

По новым правилам родители смогут ежемесячно получать 50, 75 и даже 100% детского прожиточного минимума. В 2021 году размер выплаты на детей будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи.

Всех, кто претендует на получение детских пособий, разделили на группы.

50% (в среднем по стране 5 650 рублей) — базовый размер

75% (в среднем по стране 8 475 рублей) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума

100% (в среднем по стране 11 300 рубля) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

Честно говоря, размер пособия, даже 100%-го, заставляет задуматься: куда его еще уменьшать?

Только на питание ребенка дошкольного возраста, в том числе на приобретение специализированной продукции (детское пюре, каши, йогурты, творог) приходится тратить от 4 до 9 тысяч рублей в месяц, или от 48 до 108 тысяч рублей в год. К такому выводу пришло независимое общественное движение в поддержку материнства и детства "Мамы Москвы", которое провело социологическое исследование с целью определить, во сколько обходится содержание одного ребенка дошкольного возраста.

Прибавьте к этому одежду. Дети ведь, как известно, растут быстро. При этом стоимость самой "бюджетной" детской осенней куртки сейчас редко опускается ниже 2-х тысяч рублей, а теплая зимняя верхняя одежда для детей стоит не меньше 4-х тысяч и дорожает в цене год от года.

Прибавьте к этому плату за детсад, логопеда, развивающие занятия, а также платную детскую стоматологию (бесплатной надо ждать несколько месяцев) – и сумма пособия будет перекрыта минимум в 2 раза. Но и этих незначительных сумм малоимущие семьи теперь могут лишиться.

Кто же будет иметь право на материальную поддержку государства по новым правилам?

Выплату смогут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, если они обладают одной квартирой. Если в распоряжении семьи несколько квартир, площадь на каждого члена семьи должна быть меньшее 24 кв.м. Если в распоряжении семьи есть дом или, не дай бог, несколько домов, площадь на каждого члена семьи должна быть меньше 40 кв.м. Учитывать не будут нежилые помещения и помещения, которые занимают члены семьи, страдающие тяжелой формой хронического заболевания.

Право на получение социальной помощи также будут иметь те, у кого в распоряжении не больше одной дачи, одного гаража, 1-го машиноместа или максимумдвух, если семья многодетная. Земельный участок, которым владеет семья, не должен превышать 0,25 га в городских поселениях и 1 га, если участок находится в сельском поселении.

В распоряжении семьи, претендующей на получение пособия, может быть только один автомобиль. Два – только в случае, если семья многодетная. Полный перечень того, что могут иметь малоимущие семьи для получения пособия на детей, а также условия получения этих пособий размещены на сайте Минтруда .

Все это уже вызвало шквал критики в соцсетях.

«Я понимаю, что Минтруд копирует систему помощи кусками одной европейской страны, но в этой стране (имеется в виду Италия – прим.редакции) не учитывается количество имущества, а учитывается именно доход без имущества. И есть выплаты даже очень богатым людям в определённых ситуациях, если нужна поддержка государства. Есть ли смысл копировать кусками модель Евросоюза, но при этом не копировать уровень доходов и уровень пособий? В Италии цыгане без прописки, живущие в палатках, получают пособие 40 евро в день!!! (это по новому курсу 3558 рублей). Да, там действительно есть критерий доходов, и кто-то получает доплату на ребёнка всего в 200 евро для... оплаты университета за ГОД ( остальное платит государство), но у нас-то нет такой системы. Или работающий в Министерстве труда Италии инвалид получает доплату 300-400 евро на уборщицу, но он и работает 3-4 раза в неделю, и минимум за 1200 евро. В новой русской системе расчётов Минтруда меня особенно удивило то, что маломоторное судно должно учитываться при размере пособий... В России маломоторное судно является средством прокормить семью и единственным транспортным средством на многие сотни км по тайге. Да и источник заработка это сезонный, а не круглогодичный как на Средиземном море. И с машинами тоже интересно, и с квартирами. Нет ни слова об их стоимости или удалённости от места проживания… Я догадываюсь, к чему это все приведёт у среднего класса - все это начнут перерегистрировать так, чтобы налоги не платить и пособия все равно получать», - пишет в Facebook соавтор проекта «Инструкция для жизни» Варвара Снегирева.

Правда, экономист Андрей Нечаев резонно возражает: «Адресную социальную помощь надо развивать, но выдача помощи владельцам поместий, т.к. у них не хватает денег на их содержание, выглядит странно».

Такие случаи, разумеется, бывают. Но чаще в нашей реальности встречаются иные ситуации – например, когда учет имущества проведен не корректно или формально, без учета реальной жизненной ситуации. «В новых правилах начисления пособий на детей есть «подводные камни». Во-первых, важно, чтобы имущество, в связи с которым уменьшаются социальные выплаты, было официально зарегистрировано. Во-вторых, важно также, на кого оно зарегистрировано и насколько правильно оценено. Часто бывает так, что брак не расторгнут официально, но люди не живут вместе, или отец не помогает в воспитании ребенка материально. В этом случае имущество все равно будет учитываться при начислении детского пособия матери, которая и без того едва сводит концы с концами. Или случай, когда брак не зарегистрирован официально. В этом случае имущество учтено не будет. Да и зачем регистрировать браки в таких условиях? Принимая во внимание, что учет и контроль имущества у нас часто не на должном уровне, начисление детских пособий по новым правилам может быть несправедливо уменьшено. Таким образом нововведения, связанные с пересчетом детских пособий, могут несправедливо ущемить многие семьи», - заявила «НИ» политтехнолог, зампред Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

Однако есть опасение, что адресной помощи и учета конкретной жизненной ситуации не будет. Новости о закручивании Налоговой и Минтрудом всех возможных «гаек» — лазеек, через которые российский бизнес и население всё ещё могут уйти от тотального контроля ФНС, — множатся с поразительной быстротой.

Налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне и теперь может запрашивать у банков копии паспортов клиентов, доверенностей, договоров на открытие счетов и заявлений на их закрытие, копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Также банки теперь обязаны в электронной форме предоставлять налоговой информацию о бенефициарах счетов. Новые правила начисления пособий на детей – еще один способ сделать жизнь россиян и возможные источники доходов абсолютно прозрачными. Очередь теперь дошла уже и до малоимущих. По этому поводу среди комментариев в соцсетях встречаются и такие : «Какой смысл работать, приобретать что-то здесь, в России, если большая часть этого уходит на налоги?».