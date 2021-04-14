МВФ похвалил российские власти за отличное управление экономикой в пандемию
Российские власти отлично управляют экономикой страны и поддерживают макроэкономическую стабильность в период пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме видеосвязи директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
"Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис", - отметил Каммер, возглавлявший в 1998 году представительство МВФ в российской столице. Он подчеркнул, что Москва "преодолевала кризис, принимая решительные ответные меры в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах", пишет ТАСС.
Говоря о ситуации с инфляцией в России, Каммер заверил, что это временные факторы и они постепенно сойдут на нет.
Фонд прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев в сторону улучшения оценки экономического развития страны в нынешнем году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если МВФ хвалит российскую власть, значит мировая империалистическая закулиса очень довольна темпами разрушения нашей экономики.
Ещё бы не похвалить, экономика просела на 38%, на 5,5 миллионов больше стало безработных, 12 миллионов скатилось за черту бедности.
Достижение! Ни одна страна в мире не смогла повторить это.
То есть геноцид русского народа идет неплохо.
- Так это вы " классик " !?
- Да. А вы думали кто ?
А, какую подлость, ты знаешь.