МВФ похвалил российские власти за отличное управление экономикой в пандемию

19:08 14.04.2021

Российские власти отлично управляют экономикой страны и поддерживают макроэкономическую стабильность в период пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме видеосвязи директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

"Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис", - отметил Каммер, возглавлявший в 1998 году представительство МВФ в российской столице. Он подчеркнул, что Москва "преодолевала кризис, принимая решительные ответные меры в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах", пишет ТАСС.

Говоря о ситуации с инфляцией в России, Каммер заверил, что это временные факторы и они постепенно сойдут на нет.

Фонд прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев в сторону улучшения оценки экономического развития страны в нынешнем году.