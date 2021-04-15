К 2050 г. Россия хочет зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год

13:11 15.04.2021

К 2050 году Россия намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.

Сообщается, что документ был разработан в Минэнерго и согласован с компаниями и профильными ведомствами. По информации представителя Минэнерго, сейчас начата процедура согласования концепции с правительством.

Разница в прогнозах связана с различными сценариями развития мирового рынка водорода в качестве энергоносителя и, соответственно, от спроса на него, следует из документа.

При этом в настоящее время такого рынка нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, полагают авторы концепции. Данный рынок может быть как глобальным - «с крупнотоннажными перевозками водорода от центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа (СПГ)», так и локальным, когда производство и потребление водорода будут сосредоточены в рамках одних и тех же стран или регионов, отмечается в документе.

Согласно концепции, к 2024 году экспорт экологически чистого водорода из России вырастет до 200 тыс. - 1 млн т, принося производителям доходы в размере от $0,6 млрд до $3,3 млрд, а к 2035 году поставки достигнут 2–7 млн т с $7,8–21,1 млрд доходов. К 2050 году в зависимости от сценария доходы могут вырасти до $23,6–100,2 млрд в год. К 2030 году Россия намерена занять пятую часть мирового рынка водорода, говорил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.