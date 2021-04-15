К 2050 г. Россия хочет зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год
К 2050 году Россия намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.
Сообщается, что документ был разработан в Минэнерго и согласован с компаниями и профильными ведомствами. По информации представителя Минэнерго, сейчас начата процедура согласования концепции с правительством.
Разница в прогнозах связана с различными сценариями развития мирового рынка водорода в качестве энергоносителя и, соответственно, от спроса на него, следует из документа.
При этом в настоящее время такого рынка нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, полагают авторы концепции. Данный рынок может быть как глобальным - «с крупнотоннажными перевозками водорода от центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа (СПГ)», так и локальным, когда производство и потребление водорода будут сосредоточены в рамках одних и тех же стран или регионов, отмечается в документе.
Согласно концепции, к 2024 году экспорт экологически чистого водорода из России вырастет до 200 тыс. - 1 млн т, принося производителям доходы в размере от $0,6 млрд до $3,3 млрд, а к 2035 году поставки достигнут 2–7 млн т с $7,8–21,1 млрд доходов. К 2050 году в зависимости от сценария доходы могут вырасти до $23,6–100,2 млрд в год. К 2030 году Россия намерена занять пятую часть мирового рынка водорода, говорил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У нас мера не пятилетки , а десятилетиями, но даже проходит десятилетие, а там и конь не валялся
А где, уважаемый, самое дешевое производство электроэнергии???
И ещё вопрос (вы видимо энергетик): какой способ добычи электроэнергии вы считаете самым дешевым? Ответив на этот вопрос, вы получите ответ и на первый.
вы что подстрекаете к свержению власти?
а при чем тут "жрать народу нечего" и продавать ресурсы? Это в рф совершенно несвязанные сферы.
Водород черезвычайно взрывоопасен и труден в хранении. Для его производства нужна дешевая электроэнергия в избытке - ее в РФ нет. Для населения и промышленности счета все время растут. Поэтому, водород лучше технологически прозиводить прямо из воды или метана близко к месту потребеления на небольших установках. Его "экспорт" является бредом. Гораздо рентабельнее экспортировать мини-установки для его локального производства. Или имеется ввиду его экспорт в соединении с кислородом? Типа привезем вам водород в его природном соеднении в бутылках. Дальше заказчик добывает его из соединения сам :)