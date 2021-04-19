Дерипаска: за чертой бедности в России не 17,8, а около 80 млн человек
Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал заявление Росстата о снижении в стране уровня бедности. В то время, как ведомство сообщает о 17,8 млн россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, на самом деле людей, живущих за чертой бедности, - около 80 млн.
"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", - написал Дерипаска в своем Телеграм.
Он отметил также, что Росстат "за последние годы научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой". В реальности же победа над бедностью происходит в основном на бумаге.
На минувшей неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, упало до 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.
Позже Олег Дерипаска удалил пост с критикой отчета Росстата о снижении уровня бедности. Вместо него он опубликовал, скорее, хвалебное сообщение в адрес президента и правительства. Предприниматель уверен, что во время пандемии правительство по поручению президента РФ Владимира Путина смогло реализовать "масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса", а сам глава государства "регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения".
В новость внесены дополнения в 16:50
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для 80 миллионов главное, Что есть?
что в стране есть Путин.
Пермскому отделению КПРФ кто-то выделил 40 млн на приобретение элитной недвижимости в центре города. И вот сидит пять старцев на партийном собрании в 200-метровом зале с евроотделкой. Кто же это такой щедрый спонсор, или это приобретено на взносы 5 пенсионеров?
Дерипаска,Абрамович,Керимов-обычные ребята были и служили в армии, просто все с неординарными способностями и если бы не они, на их месте были бы другие и дело не в них, а в системе.
А с Ходорковским у Платошкина есть общие интересы?
А должны быть ОБЩИЕ?
Кто деньги Платошкину на его "борьбу" даёт, не подскажете, любезный?
Считаете он личные сбережения тратит или на народные пожертвования?
Его используют в своих целях, как Навального.
Платошкин ратует за новый социализм. Сам он родился в простой семье агронома и инженера, закончил сельскую школу с отличием и поступил в МГИМО. Позже работал в ФРГ и США, знает 5 языков. Но дипломатическая карьера внезапно оборвалась в 2006 году.
– Мне не понравилось поведение МИДа в отношении моей жены. Кое-что я до сих пор не могу говорить, так как у меня был доступ к секретности, – объяснял позже сам Платошкин.
– Возможно, он был просто замечен в каких-то нежелательных контактах в США, и его быстренько отправили на родину, – полагает О. Матвейчев.
Он перевел книгу, которая считается хрестоматийной по технологии революций: Эдвард Люттвак, «Государственный переворот. Практическое пособие», – замечает Матвейчев. – Он очень хорошо ее изучил.
Из простого препода Платошкин быстро превратился в звезду передач «60 минут» и «Время покажет». Он громил «бандеровцев», призывал присоединить Донбасс, хвалил Сталина.
Слова Платошкина о новом социализме и справедливости стали бальзамом на раны граждан. Его перестали показывать на центральных каналах («внесли в черный список», по словам Платошкина) и понеслось...
Платошкин – популист типа раннего Бориса Ельцина. Он набрал популярность быстрее, чем Навальный– считает Матвейчев