Дерипаска: за чертой бедности в России не 17,8, а около 80 млн человек

13:41 19.04.2021

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал заявление Росстата о снижении в стране уровня бедности. В то время, как ведомство сообщает о 17,8 млн россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, на самом деле людей, живущих за чертой бедности, - около 80 млн.

"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", - написал Дерипаска в своем Телеграм.

Он отметил также, что Росстат "за последние годы научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой". В реальности же победа над бедностью происходит в основном на бумаге.

На минувшей неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, упало до 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

Позже Олег Дерипаска удалил пост с критикой отчета Росстата о снижении уровня бедности. Вместо него он опубликовал, скорее, хвалебное сообщение в адрес президента и правительства. Предприниматель уверен, что во время пандемии правительство по поручению президента РФ Владимира Путина смогло реализовать "масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса", а сам глава государства "регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения".

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