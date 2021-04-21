Президент признал рост цен, но директивно регулировать их власти не будут

14:16 21.04.2021

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин признал, что рост цен съедает доходы россиян, но власти не будут директивно регулировать цены.

Он поставил правительству задачу создать рыночные условия для стабилизации цен на продукты.

«Точечные директивы принимать, конечно, нельзя. К чему это приводит? К пустым полкам. Даже на пике эпидемии мы такого не допустили. Правительство должно подготовить комплексное решение. Никто не говорит, что мы будем директивами устанавливать цены. Не надо никого пугать, наводить тень на плетень. Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет», - цитирует «Российская газета» слова главы государства.

Напомним, президент России Владимир Путин в 17-й раз выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Свою речь глава государства начал со слов, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. При этом Путин призвал россиян не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности.