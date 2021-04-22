Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство России одобрило законопроект Минэкономразвития о «золотых» визах, сообщил глава министерства Максим Решетников. Документ упростит условия получения вида на жительство для иностранных граждан, готовых инвестировать в российскую экономику.

«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал»,— приводит слова министра «Коммерсант».

Иностранные инвесторы, получившие «золотые визы», смогут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по стране, открывать свое дело, выезжать и возвращаться, получать социальные услуги.

«Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и соответствующему критериям, установленным правительством РФ, а также членам его семьи, получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание»,— уточнила пресс-служба правительства 

В первом квартале текущего года иностранцы вложили в небанковский сектор около $200 млн. Это в 50 раз меньше, чем за тот же период 2019 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 04:01
    Гость: Русский

    Иностранные инвесторы, получившие «золотые визы», смогут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по стране, открывать свое дело, выезжать и возвращаться, получать социальные услуги.
    --------------
    Браудер еле унес ноги, Калви судят, Фонды Сороса признаны нежелательными организациями. Это крупные товарищи имена которых на слуху. А сколько некрупных обнесли и выпиннули? Поэтому надо понимать что сейчас согласится инвестировать только психически нездоровый. И исходя из этого надо прямо на границе открыть дурку и там таких размещать. Для них это будет спасением -чекисты так не смогут их ограбить и посадить.

  3. 22.04.2021, 23:35
    Гость: Рафик

    Э, слишь - у мэна уже давно эст такой золотой паспорт - и никакой виз не нужен. Дал чемодан тэнге российкий паспортистка и все для уважаемый человек оформили.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Приведение к присяге первокурсников
«Дагестанский прыжок» и его последствия
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
в госдуме налоговые декларации
Дворянство Путина: Родину депутатам проще любить из Испании
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Избранное
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)
«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?
Фильм «Крым небесный»: скажи мне, чей Крым — и я тебе скажу, кто ты
Запад готовит реабилитацию гитлеризма?
Научно-энергетический модуль переработают для новой российской орбитальной станции
Важнейшее явление 2020 года - усиление тяги к правде об СССР
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)
«Надела на голову трусы мужа»: коронавирус окончательно искорежил психику жителей России
Претензии на цивилизационное лидерство: зачем Турция вышла из «Стамбульской конвенции» о предотвращении насилия
Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек
Громыка «20 000 лет под водой»