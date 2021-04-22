Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов
Правительство России одобрило законопроект Минэкономразвития о «золотых» визах, сообщил глава министерства Максим Решетников. Документ упростит условия получения вида на жительство для иностранных граждан, готовых инвестировать в российскую экономику.
«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал»,— приводит слова министра «Коммерсант».
Иностранные инвесторы, получившие «золотые визы», смогут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по стране, открывать свое дело, выезжать и возвращаться, получать социальные услуги.
«Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и соответствующему критериям, установленным правительством РФ, а также членам его семьи, получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание»,— уточнила пресс-служба правительства
В первом квартале текущего года иностранцы вложили в небанковский сектор около $200 млн. Это в 50 раз меньше, чем за тот же период 2019 года.
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Иностранные инвесторы, получившие «золотые визы», смогут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по стране, открывать свое дело, выезжать и возвращаться, получать социальные услуги.
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Браудер еле унес ноги, Калви судят, Фонды Сороса признаны нежелательными организациями. Это крупные товарищи имена которых на слуху. А сколько некрупных обнесли и выпиннули? Поэтому надо понимать что сейчас согласится инвестировать только психически нездоровый. И исходя из этого надо прямо на границе открыть дурку и там таких размещать. Для них это будет спасением -чекисты так не смогут их ограбить и посадить.
Грустно, девушки!
Ой как грустно...
Э, слишь - у мэна уже давно эст такой золотой паспорт - и никакой виз не нужен. Дал чемодан тэнге российкий паспортистка и все для уважаемый человек оформили.