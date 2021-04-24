Россия может ограничить импорт пива и других товаров из Чехии

© KM.RU, Алексей Белкин

Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта ряда товаров чешского производства. Санкции могут коснуться ввоза пива. По информации “Коммерсанта”, власти будут исходить из принципа "не навредить себе".

Товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил $5,2 млрд — это на 43% меньше, чем в 2019-м. $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии (что на $200 млн больше российского экспорта). Импорт пива составил $38 млн (+10% за год).

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет 8 млрд литров. В страну завозится только 5% из этого объема. Доля Чехии в общем объеме импорта составляет около 10%.

Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Россия отрицает обвинения. Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства. Затем Чехия объявила о высылке еще 63 россиян, а Россия ограничила право посольства Чехии нанимать граждан РФ на работу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.04.2021, 20:48
    Гость: иван з.

    Россия может делать лишь то, что ей позволит Америка. Ясно, что Америка этого не позволит.

  3. 24.04.2021, 20:06
    Гость: иван з.

    Да ладно, понты всё это.
    "Точеным" можно назвать, и называют, любое разливное пиво. Из кегов газа побольше, из танков(цистерн) поменьше. В любой привокзальной забегаловке буфетчица Клава нальет тебе хоть с пеной, хоть без пены, хоть быстро, хоть медленно.
    Любите вы на пустом месте "мировые бренды" создавать.

  4. 24.04.2021, 19:17
    Гость: Гость

    Правильное решение. Нечего воду возить. Но нужно и у себя оптимизацию логистики сделать. Негоже покупать в Кемерово разлитую в Подольске пепси-колу или везти из Екатеринбурга в Красноярск источник, хотя бы и святой. Платон, конечно, огорчится, но зато Грета порадуется.

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