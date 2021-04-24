Россия может ограничить импорт пива и других товаров из Чехии
Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта ряда товаров чешского производства. Санкции могут коснуться ввоза пива. По информации “Коммерсанта”, власти будут исходить из принципа "не навредить себе".
Товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил $5,2 млрд — это на 43% меньше, чем в 2019-м. $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии (что на $200 млн больше российского экспорта). Импорт пива составил $38 млн (+10% за год).
По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет 8 млрд литров. В страну завозится только 5% из этого объема. Доля Чехии в общем объеме импорта составляет около 10%.
Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Россия отрицает обвинения. Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства. Затем Чехия объявила о высылке еще 63 россиян, а Россия ограничила право посольства Чехии нанимать граждан РФ на работу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
эту гнусную птаху уже не спасти...
Россия может делать лишь то, что ей позволит Америка. Ясно, что Америка этого не позволит.
Да ладно, понты всё это.
"Точеным" можно назвать, и называют, любое разливное пиво. Из кегов газа побольше, из танков(цистерн) поменьше. В любой привокзальной забегаловке буфетчица Клава нальет тебе хоть с пеной, хоть без пены, хоть быстро, хоть медленно.
Любите вы на пустом месте "мировые бренды" создавать.
Правильное решение. Нечего воду возить. Но нужно и у себя оптимизацию логистики сделать. Негоже покупать в Кемерово разлитую в Подольске пепси-колу или везти из Екатеринбурга в Красноярск источник, хотя бы и святой. Платон, конечно, огорчится, но зато Грета порадуется.
.... Надо не МОЧЬ - а сделать то, что надо! А то всё какин-то пустые слова....