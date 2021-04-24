Россия может ограничить импорт пива и других товаров из Чехии

14:05 24.04.2021

Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта ряда товаров чешского производства. Санкции могут коснуться ввоза пива. По информации “Коммерсанта”, власти будут исходить из принципа "не навредить себе".

Товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил $5,2 млрд — это на 43% меньше, чем в 2019-м. $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии (что на $200 млн больше российского экспорта). Импорт пива составил $38 млн (+10% за год).

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет 8 млрд литров. В страну завозится только 5% из этого объема. Доля Чехии в общем объеме импорта составляет около 10%.

Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Россия отрицает обвинения. Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства. Затем Чехия объявила о высылке еще 63 россиян, а Россия ограничила право посольства Чехии нанимать граждан РФ на работу.