В 2021 году российские миллиардеры разбогатели на $28 миллиардов

За первые четыре месяца текущего года совокупное состояние миллиардеров из РФ увеличилось на 27,94 миллиарда долларов.

Как сообщает РИА Новости, больше всех обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс 5,19 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), а состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина выросло на 4,57 миллиарда (до 28,4 миллиарда долларов). Единственной женщиной в списке стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние выросло на 443 миллиона долларов (до 9,53 миллиарда).

Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал богаче на 2,06 миллиарда долларов (до 32,1 миллиарда).

Данные были выведены на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В данный рейтинг включены 500 богатейших людей мира, 24 из них - гражданине РФ.

При этом отмечается, что за указанный период состояние снизилось только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов - 720 миллионов долларов (до 20,4 миллиарда), бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко потерял 511 миллионов (до 17,6 миллиарда), и основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман - минус 562 миллиона, (до 13,9 миллиарда долларов).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.05.2021, 21:44
    Гость: blog2038

    Кто-то потерял деньги, кто-то их сделал больше.
    Вы хотите потерять $500М? Нет? Ну тогда и сделать $500М вы никогда не сможете.

  4. 03.05.2021, 21:41
    Гость: blog2038

    Стоит отметить что зарабатывают только зарплату.
    Все остальные деньги делают и соответственно либо обогощаются либо обедняются - разный уровень риска, разный уровень обогащения.

  5. 03.05.2021, 20:24
    Гость: Макар

    Народ...народ... Дело народа на выборы ходить и голосовать исправно. Что народ с удовольствием и делает.
    Деревья выбирают топор, который их рубит. Странно, необъяснимо, но факт.

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