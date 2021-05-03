В 2021 году российские миллиардеры разбогатели на $28 миллиардов

17:22 3.05.2021

За первые четыре месяца текущего года совокупное состояние миллиардеров из РФ увеличилось на 27,94 миллиарда долларов.

Как сообщает РИА Новости, больше всех обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс 5,19 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), а состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина выросло на 4,57 миллиарда (до 28,4 миллиарда долларов). Единственной женщиной в списке стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние выросло на 443 миллиона долларов (до 9,53 миллиарда).

Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал богаче на 2,06 миллиарда долларов (до 32,1 миллиарда).

Данные были выведены на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В данный рейтинг включены 500 богатейших людей мира, 24 из них - гражданине РФ.

При этом отмечается, что за указанный период состояние снизилось только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов - 720 миллионов долларов (до 20,4 миллиарда), бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко потерял 511 миллионов (до 17,6 миллиарда), и основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман - минус 562 миллиона, (до 13,9 миллиарда долларов).