Новак назвал сроки ускоренного подключения частных домов к газу
Дорожная карта, которую утвердило правительство, позволит провести ускоренную газификацию до 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
Согласно плану, будет создан единый оператор газификации и заработает единое окно для подключения, «будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей», пишет РБК. Власти также определят «минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность завышения цены на строительство в границах участка», сообщил Новак.
По его словам, эти меры позволят провести ускоренную газификацию, «то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах», до 2023 года.
«Доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома <...> не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года», — сообщил Новак.
В ходе послания Федеральному собранию в апреле президент Владимир Путин потребовал освободить россиян от платы за подводку газа к участку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Красота !
Он потребовал то, что в Европе давным давно стандарт и сделано десятки лет назад.
Когда я строил дом - газопровод, построенный государством, был от моего дома на расстоянии 80 м. Между моим домом и этим газопроводом были ещё 3 дома.
Я потребовал от государства информацию, когда будет достроена ветка на моей улице к моему дому. Сказали мне, что это следующий этап - через год.
Я ждать не хотел- построил этот 80 м газопровод к моему дому. Обошёлся в пересчёте приблизительно в 4 мои зарплаты.
Подсоединили дом и газ пошёл. Через какое то время решили получить газ и владельцы этих 3 домов. Государство им сказало : «На вашей улице уже есть частный газопровод Юры Европейца, договаривайтесь с ним».
Договорились быстро - я разделил сумму, в которую мне обошёлся этот газопроводик на 4 части и каждый мне заплатил свою долю.
Мы могли бы год и подождать пока государство проведёт газ прямо к домам, но у нас непринятом слишком долго ждать на подачки - и так газ был на расстоянии от 2 до 80 м от каждого из этих домов.