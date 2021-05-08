Новак назвал сроки ускоренного подключения частных домов к газу

10:02 8.05.2021

Дорожная карта, которую утвердило правительство, позволит провести ускоренную газификацию до 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Согласно плану, будет создан единый оператор газификации и заработает единое окно для подключения, «будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей», пишет РБК. Власти также определят «минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность завышения цены на строительство в границах участка», сообщил Новак.

По его словам, эти меры позволят провести ускоренную газификацию, «то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах», до 2023 года.

«Доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома <...> не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года», — сообщил Новак.

В ходе послания Федеральному собранию в апреле президент Владимир Путин потребовал освободить россиян от платы за подводку газа к участку.