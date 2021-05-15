Cостояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны

16:31 15.05.2021

Издание Financial Times подсчитало состояние миллиардеров как долю от внутреннего валового продукта (ВВП) страны, в которой они живут. Россия оказалась на первом месте — доля состояний миллиардеров по отношению к объему национального ВВП составляет 35% (в 2020 году показатель был меньше 25%).

На втором месте оказалась Швеция. Состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП. Тройку замыкает Индия — ее миллиардеры за год пандемии также сделали рывок. Доля их состояния в ВВП страны составляет около 20%. В пятерку стран рейтинга также вошли США и Франция — доли их миллиардеров в ВВП составляют 19% и 17% соответственно, пишут Ведомости.

FT в своей публикации оценивает и качество укоренившейся бизнес-элиты в разных странах. — издание разделяет миллиардеров на «плохих» (доходы от сфер деятельности, загрязняющих биосферу или открытых для коррупции — энергетика, добывающая промышленность, недвижимость, игорный бизнес), «хороших» (производство и технологический сектор) и унаследованных. Россия, традиционно занимавшая первое место по количеству «плохих» миллиардеров, уступила лидерство Мексике. Доля «плохих» миллиардеров в Мексике от их общего числа составила 75%, в России — 60%.

На первых строчках среди стран по количеству «наследных» миллиардеров стали Франция и Германия — их доли составляют 80% и 70% соответственно.