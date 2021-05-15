Cостояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны
Издание Financial Times подсчитало состояние миллиардеров как долю от внутреннего валового продукта (ВВП) страны, в которой они живут. Россия оказалась на первом месте — доля состояний миллиардеров по отношению к объему национального ВВП составляет 35% (в 2020 году показатель был меньше 25%).
На втором месте оказалась Швеция. Состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП. Тройку замыкает Индия — ее миллиардеры за год пандемии также сделали рывок. Доля их состояния в ВВП страны составляет около 20%. В пятерку стран рейтинга также вошли США и Франция — доли их миллиардеров в ВВП составляют 19% и 17% соответственно, пишут Ведомости.
FT в своей публикации оценивает и качество укоренившейся бизнес-элиты в разных странах. — издание разделяет миллиардеров на «плохих» (доходы от сфер деятельности, загрязняющих биосферу или открытых для коррупции — энергетика, добывающая промышленность, недвижимость, игорный бизнес), «хороших» (производство и технологический сектор) и унаследованных. Россия, традиционно занимавшая первое место по количеству «плохих» миллиардеров, уступила лидерство Мексике. Доля «плохих» миллиардеров в Мексике от их общего числа составила 75%, в России — 60%.
На первых строчках среди стран по количеству «наследных» миллиардеров стали Франция и Германия — их доли составляют 80% и 70% соответственно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И как понимать эту новость? То ли Миллиардеры такие богатые - то ли государство такое бедное ...?
Или скорее оба утверждения справедливы ?
А счастья нет!
Народу бы влачить куда ещё ни шло...
Но если вред один ему от алчной своры,
То ради же чего терпимы эти воры?
будет достроен!
уже всем ясно кто виноват, вопрос: что делать?