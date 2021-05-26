Всемирный банк раскритиковал госрегулирование цен в России

15:41 26.05.2021

Во Всемирном банке (ВБ) заявили, что административное вмешательство в ценообразование на отдельные группы товаров, к которому российские власти прибегли в конце прошлого года на фоне ускорения темпов инфляции, вредно для экономики и дорого обходится бюджету. При этом в банке отметили, что подобные действия дают властям политические очки.

«В ответ на ускорение продовольственной инфляции российское правительство приняло ряд мер. Они предусматривали введение предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта ряда основных товаров и предоставление субсидий производителям важнейших продовольственных товаров. Подобные меры привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей», - цитирует «Интерфакс» доклад ВБ.

В докладе отмечается, что несмотря на политическое значение таких мер внутри страны, подобные регуляторные меры «оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету». Специалисты ВБ полагают, что более правильным подходом стали бы программы адресной социальной помощи, учитывающие специфику и социальные нормы страны, для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения.

При этом аналогичной позиции придерживается и российский Центробанк: ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что оптимальным вариантом для борьбы с резкими скачками цен на ряд важных для населения товаров является адресная поддержка нуждающихся. В ограниченном числе случаев допустимо применение разных механизмов сглаженной волатильности, а вот прямое административное регулирование, как в случае с ценами на сахар и подсолнечное масло, искажает рыночные сигналы производителям и может привести к недоинвестированию, говорила она.