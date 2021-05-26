Всемирный банк раскритиковал госрегулирование цен в России
Во Всемирном банке (ВБ) заявили, что административное вмешательство в ценообразование на отдельные группы товаров, к которому российские власти прибегли в конце прошлого года на фоне ускорения темпов инфляции, вредно для экономики и дорого обходится бюджету. При этом в банке отметили, что подобные действия дают властям политические очки.
«В ответ на ускорение продовольственной инфляции российское правительство приняло ряд мер. Они предусматривали введение предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта ряда основных товаров и предоставление субсидий производителям важнейших продовольственных товаров. Подобные меры привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей», - цитирует «Интерфакс» доклад ВБ.
В докладе отмечается, что несмотря на политическое значение таких мер внутри страны, подобные регуляторные меры «оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету». Специалисты ВБ полагают, что более правильным подходом стали бы программы адресной социальной помощи, учитывающие специфику и социальные нормы страны, для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения.
При этом аналогичной позиции придерживается и российский Центробанк: ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что оптимальным вариантом для борьбы с резкими скачками цен на ряд важных для населения товаров является адресная поддержка нуждающихся. В ограниченном числе случаев допустимо применение разных механизмов сглаженной волатильности, а вот прямое административное регулирование, как в случае с ценами на сахар и подсолнечное масло, искажает рыночные сигналы производителям и может привести к недоинвестированию, говорила она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не смешите мои тапочки. Сто же касается ограничения цен, то надо анализировать причину роста и срезать спекулятивную составляющую.
А всяких экспертов из-за бугра послать как в том анекдоте про попугая: "сами знаете куда....".
Вот оно, вот оно либерастическое кубло, пропагандирующее "невидимую руку рынка" и регулярно объявляющее Набиуллину лучшим банкиром! Проявилось!
До ВБ не дотянуться, а вот Набиуллину, вместе с её мужем, давно пора на нары!
Но — наш президент своих не сдаёт.
Просто "всемирный банк" даже не догадывается, что власти ФР полностью утратили контроль над ситуацией, никакого "рынка" в РФ они с момента падения СССР так и не создали, а то, что они считают "рынком" на самом деле дикий базар, которым рулят сообщества лицемеров, гопников и лицедеев.
Власть в РФ судорожно пытается применять советские административные методы на фоне полного краха их финансовой политики (из за санкций США), но это работало в сильном СССР, с распределительной системой, а сейчас торгаш спекулянт попросту будет саботировать эти указявки чиновников.
Импортозамещение оказалось блефом Гегемона и его стандартной дозой "варенья на завтра".
Под предлогом сдерживания инфляции ЦБ РФ 20 лет не пускал живые деньги в экономику, и похоже, что инфляция уже стала жить своей жизнью, без оглядки на экономические установки Кремля. Просто в Кремле это либо не осознают, либо делают вид, что непричастны к второму "1998г" в РФ.
По всей видимости, там считали, что страна вполне сможет существовать в режиме "вечного дефолта", с хроническим вставанием с колен.
Всемирный банк просто напоминает властям РФ- "дайте умереть стране спокойно!"
недоволен.
Истинные хозяева финансовой системы РФ очень недовольны госрегулированием цен и их прислуга в России сейчас сделает все чтобы государство не мешало обнищанию народа и не принимало никаких серьезных мер по поддержке нищих и бедных граждан РФ. Уже их проводники как Кудрин и Набиуллина выступили против госрегулирования цен на всего лишь на три продукта и видимо все на этом и закончится.