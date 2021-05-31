Расширение сети апарт-отелей и отелей Sokroma

11:40 31.05.2021

Наша история началась в 2014 году, когда Sokroma дебютировала в отельном бизнесе.



На протяжении следующих 7 лет мы семимильными шагами разрастаемся в центральной части Санкт-Петербурга. Все это время мы тепло встречаем гостей в своих апарт-отелях и отелях в Северной столице.

К 2021 году номерной фонд Sokroma составляет более 400 атмосферных апартов и номеров, переходите на сайт компании, чтобы посмотреть и забронировать номер в отеле Санкт-Петербурга. Sokroma выбирают благодаря уровню сервиса, эксклюзивному дизайну в каждом номере, а главное – доступным ценам.

Компании Sokroma 7 лет и мы теперь федеральная сеть

Наше стремление предоставить гостям комфорт и домашнюю атмосферу позволило продвинуться Sokroma далеко на юг России:

В Анапу – отель «Монарх» на 76 дизайнерских номеров, от которого до теплых черноморских берегов рукой подать.

– отель «Монарх» на 76 дизайнерских номеров, от которого до теплых черноморских берегов рукой подать. Во Владимире у нас 3 объекта: Sokroma «Замок на Никольской», «Исторический Владимир», «Владимирская Русь». Объекты расположены в исторической части города.

Sokroma «Замок на Никольской», «Исторический Владимир», «Владимирская Русь». Объекты расположены в исторической части города. В Кировск – сейчас там продолжается строительство нового отеля, вместимостью более 90 номеров.

Без лишней похвалы уверенно твердим, что сегодня Sokroma Group – успешная федеральная сеть. Мы добрались уже до 4 регионов страны, и конечно, это не предел. Sokroma ориентированы на развитие отношений с партнерами по всей России, а также с гостями наших отелей. В последние годы тенденция российских стандартов гостеприимства активно растет. Мы верим и надеемся, что в этом есть и заслуга нашей глобальной работы.

2020 год выдался нам далеко не простым. Однако мы выстояли все трудности, не сокращая штат хотя бы на одного сотрудника. И, как итог, сплоченность нашей команды принесла свои плоды. Выиграв два гранта от Ростуризма, у нас возникли грандиозные планы на перспективу. Мы и подумать не могли, что 7-ю годами ранее, при покупке первого объекта было положено начало нашей компании как лидера рынка по созданию и управлению апарт-отелями.

Ближайшие планы Sokroma – прежде всего отметить 7-летие всей командой, а далее – покорять новые рубежи.

Создаем лучшие отели

Каждый отель Sokroma уникален своим дизайнерским стилем. Однако кое-что общее между ними есть – квалифицированный персонал, исключительный сервис и подход к каждому гостю.

На фото ниже – вручение самой престижной премии в гостиничной индустрии России – Russian Hospitality Awards. Награда вручена команде Sokroma благодаря одному из наших отелей, а именно «Sokroma Boho Hotel», который вошел в ТОП-5 в номинации «Лучший отель 3***». Такая награда стоила нам больших сил, которые себя оправдали. Наши конкуренты идут к ней годами, так и не достигнув цели.

Проекты компании в работе

В поисках чего-то нового и необычного для наших гостей, Sokroma Group передислоцировалась на север страны, в Кировск, чтобы покорить знаменитый Хибинский горный массив. Идея открыть здесь отель возникла благодаря посещаемости здешних просторов. Зимой на местный горнолыжный курорт съезжаются лыжники и сноубордисты со всех концов России. В летний период отдыхающие приезжают в эти места, чтобы слиться с природой, прогуливаясь по известным маршрутам в Хибинских горах.

Главная особенность будущей гостиницы в ее расположении. Буквально сделав пару шагов от нее, наши гости тут же попадут в необычайно красивое ущелье с минеральными источниками, к горным озерам с прозрачной водой и прочим красотам северной России.

Два слова о самом отеле. Он займет значимое для здешних горожан место, а именно бывшую школу для детей репрессированных спецпереселенцев, которых направили сюда для развития горнодобывающего производства. Для жителей это особенная память, поэтому мы очень рады, что сможем восстановить объект той эпохи, сохранив памятную историю о героях, связанных с этим местом.

Планировка здания удачная: в нем много окон, из некоторых номеров будут видны горные склоны, а из других – живописный вид на город. Как говорил выше, отель вместит более 90 номеров на 2-6 мест, и в каждом будет собственная кухня. В гостинице также будет большая детская комната.

Как будет развиваться туризм в России

Президентский проект по развитию туризма разрабатывали более года. И, наконец, документ обсудили в правительстве. Отметим, что до пандемии такого острого внимания к этому вопросу не наблюдалось. Создание такой масштабной стратегии по развитию туризма внутри страны – настоящий прецедент.

Как предприниматели, мы рады поддерживать инициативу, развивать и выводить на рынок интересные объекты. Бесспорно, наша работа напрямую зависит от правительственных планов, которые, как нам кажется, поистине значимые.

Вот о чем мы говорим:

Государство решило искоренить незаконные объекты размещения (гостевые домики, экскурсионные бюро и т.д.).

Стартовала работа по созданию стандартов для глэпмингов и пляжей.

Для инвесторов запланирована разработка единого окна – туризм.рф. Этот сервис упростит процесс инвестирования: объяснит, как и в какой туристический проект вложить средства; покажет, каким нормам нужно соответствовать и т.д.

Глава Ростуризма Догузова З.Г. анонсировала новые законы для регулирования сферы туризма, а также новые ГОСТы по всем видам объектов размещения.

За 3 следующих года в развитие проектов туристической сферы планируют инвестировать 529 млрд ₽. Предприятиям малого и среднего класса обещают грантовую поддержку. Инвестиции от частных лиц ожидаются на сумму 2 трлн ₽.

На 2021 год запланирован запуск чартерной программы по 12 направлениям в пределах страны. Это снизит цены путевок почти вдвое.

К 2024 году государство разработает туристические мастер-планы по двенадцати регионам России. Откроют более 4 тысяч гостиничных номеров под сетевыми брендами.

Выше написанное дает нам реальную надежду на высокие стандарты в сфере туризма в РФ. Кто знает, может через десяток лет нужда покидать рубеж страны на время отпуска на известных курортах исчезнет полностью.