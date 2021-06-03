Минфин полностью откажется от доллара в Фонде национального благосостояния
Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Правительство приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы.
«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%», - цитирует РБК слова Силуанова.
При этом министр отметил, что замещение произойдет «достаточно быстро, в течение месяца». Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России.
В настоящее время в ФНБ на доллары приходится порядка $39,8 млрд. По состоянию на 1 мая 2021 объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 8,66 трлн руб., или $116,4 млрд. Это чуть менее 20% всех международных резервов России ($590,5 млрд на 30 апреля), основную часть которых держит ЦБ.
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в принципе мало.
вы тогда вместо того чтбы финансировать госдолг сша, будете финансировать госдолг ес например.
это Вместо того что-бы вкладывать в свою страну...
как по мне, любое правительство которое вкладывает деньги в чужую страну - надо Гнать взашей с Запретом занимать любые позиции в госуправлении.
вы вдумайтесь, они содержат армию ветухаев что-бы у ВАС Отнять и.... отдать французам например или вот латвии - что-бы было на какие шиши русских преследовать.
и они этим десятками лет занимаются..
и смеют Себя называть "умными" или даже патриотами..
ну ладно Они - но дарагия рассеяны годами не имеют ничего против...?!
Пока что она только росла и поднялась за 10 лет в 10 раз))
А вот рупь с хреном только падал) и упал в 3 раза))
Капитализация Яблока с 2,3 трлн. до 2,0 трлн. скатилась за две недели. Вопрос, за сколько недель при удачном стечении обстоятельств его капитализация может превратиться в птичкину какашку?
По моим подсчётам к Яблочному Спасу, максимум к Покрову. И это даже если какого-нибудь чёрного вторника не случится.
Что вы все с этой капитализацией носитесь?
замены доллара на евро, фунты и иены - валюты подконтрольных США союзников?
А простым людям страны от этого ни холодно, ни жарко.
Они смотрят на ценники в магазинах.