Минфин полностью откажется от доллара в Фонде национального благосостояния

16:56 3.06.2021

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Правительство приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы.

«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%», - цитирует РБК слова Силуанова.

При этом министр отметил, что замещение произойдет «достаточно быстро, в течение месяца». Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России.

В настоящее время в ФНБ на доллары приходится порядка $39,8 млрд. По состоянию на 1 мая 2021 объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 8,66 трлн руб., или $116,4 млрд. Это чуть менее 20% всех международных резервов России ($590,5 млрд на 30 апреля), основную часть которых держит ЦБ.