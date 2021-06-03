Путин заявил о выходе российской экономики из сложной ситуации
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума – 2021.
Обращаясь к участникам церемонии, он заявил, что российская экономика выходит из сложной ситуации, возникшей на фоне пандемии коронавируса. России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся мир в прошлом году, сказал президент.
«Хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом, я об этом скажу еще завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме»,— приводит слова Путина «Коммерсант».
«Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались»,— сказал Владимир Путин. Он выразил надежду, что «мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации», но и заявил о перспективе выхода на новые рубежи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Их армия постоянно теряет бойцов на этой войне. В основном бойцы эти теряются сами - не могут тащить мешки с деньгами в светлое будущее.
Такое впечатление, что они уже 20 лет воюют с народом и страной одновременно.
Что-то затянулась их война с нами.
Что вы как маленький, список тех, кто вышел из их кризиса, как обычно прилагается. Но он не для публикаций в СМИ.
Сегодня анонсировали осенью очередную "прямую линию" с государем -новым дворянином. Я честно говоря не представляю, что он будет уже говорить народу. Всё, всё что 20 лет обещал, не давно перенесли ещё на 10 лет вперед (!)а сейчас похоже Песков со вздохом "аннулирует" все обещания оптом, сославшись на то, что "время не стоит на месте, всё меняется и обещания должны корректироваться".
Жаль, что на прямой линии невозможно задать вопрос, по крайней мере не фильтрованный.
Я бы задал всего один, может вы всё же уйдёте в отставку, оставите несчастную страну в покое, распустите это пр-во и ЕР. Не выдержит она ваше правление ещё 26 лет.
Наверное тем 12 миллионам которые собрались голосовать за ЕР, не стоит беспокоится о том, что "устойчивый средний класс" давно уже не 17,000р а похоже 9000р и это ещё не предел, очень похоже на то, что пр-во неустанно работает над тем, что зарплаты скоро будут равны нолю, и что тоже вероятно, народ уже не будет получать зарплаты, но останется должен работая бесплатно(в пр-ве обоснуют запросто как так получилось)
А эти 12 миллионов преданных ЕР и их делу это чиновники, депутаты, силовики, какие то бизнесменчики рядом с госкормушкой, певцы гимнасты и министрели и так далее.
Когда Гегемон говорит, что "экономика поднимается" это в реальности означает, что она просто падает как осенний лист, в полном ауте, и глубоком пике. Глядя на то, как в нашем магазинчике хлеб каждую неделю на 1..1,5р дорожает, слышать высочайшие пассажи о "выходе из кризиса" уже не смешно.
Сегодня по радио как то спокойно объявили, грядёт новое подорожание продуктов, в пр-ве заявили, мол тут нечего страшного нет, это очень даже нормально, типа всё дорожает за инфляцией, яйца +10%, подсолнечное масло +22%, мука +16% итд.. то есть пр-ве не видят проблемы в этом, то есть всё нормалёк граждане подданные. Они дескать "работают" и наблюдают за ситуацией. И нам значит беспокоится нечего, подумаешь, что инфляция сожрала зарплату на 40% уже только за прошлый месяц, они это видят но не видят в этом проблемы. Зарплаты министрам и депутатам наверное корректируют по чаще и по лучше чем холопам. По этому и не видят они, что инфляция то не 3..6% как они говорят, а все 30..40%.
Пр-во 20 лет сдерживало деньги в реальный сектор, и сдерживали так, что страна сидела в шоковом состоянии все годы. И это было под предлогом сдерживания инфляции, и про это они уже не вспоминают. А инфляция похоже вышла из под контроля навсегда. Теперь гегемон будет сдерживать её на словах, с помощь заклинаний и указаний чиновников, вроде "инфляций стой раз два". ну и врать нам дальше, про выходу экономики из кризиса, нашептыванию дна, (это обожал Улюкаев) итд..