Путин заявил о выходе российской экономики из сложной ситуации

18:28 3.06.2021

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума – 2021.

Обращаясь к участникам церемонии, он заявил, что российская экономика выходит из сложной ситуации, возникшей на фоне пандемии коронавируса. России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся мир в прошлом году, сказал президент.

«Хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом, я об этом скажу еще завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме»,— приводит слова Путина «Коммерсант».

«Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались»,— сказал Владимир Путин. Он выразил надежду, что «мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации», но и заявил о перспективе выхода на новые рубежи.