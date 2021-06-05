ПМЭФ и бизнес: разговор слепого с глухим о налогах и администрировании

На просторах ПМЭФ на этой неделе пытались понять, как обеспечить экономический рост «в каждом доме», при условии, что за последнее десятилетие темпы у нас ниже мировых

По мнению организаторов, мы оказались в хвосте из-за политических событий, но главным трендом остается неразвитость несырьевого сектора. Сейчас, когда аналитики прогнозируют-таки выход из пандемического кризиса, и возможен перезапуск глобальной экономики, на ПМЭФ обсуждения апгрейда модели развития российской экономики сводятся чаще всего к цифровизации – говорят о важности бизнеса, но когда бизнес вопит о тяжелом налоговом бремени и проверках – его успокаивают "цифрой", мол, сделаем проще, платить налоги будет легче. Разговор, конечно, слепого с глухим, но организаторы довольны, что диалог состоялся.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что количество компаний уменьшается с 2010 года и сейчас их на 1,5 млн меньше, экономика стагнирует, мы отстаем по экономическому росту и некоторые шаги правительства не поддаются пониманию, а тарифы растут, в налогах полумеры. "Сейчас трудно сказать, каково же дно образовавшееся в результате пандемии, но мы начинаем думать, что будет дальше, и возвращаемся к проблемам, список которых пополнился", – сказал Титов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов как глава Комиссии госсовета по малому и среднему бизнесу, напротив, сказал, что малый бизнес быстро адаптируется, поэтому Калининградская область пережила 2020 год легче, чем зависимые от нефтегазовых ресурсов регионы.

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова была более категорична в своем выступлении, она заявила, что бизнесу не нужны форумы и институты, а нужны прибыльность и безопасность.

"Не разделяю восторгов о двукратном снижении налогообложения, было 30% - стало 15%. 15% - это суммы, превышающие МРОТ, а в стране 17 тыс средняя зарплата. А средняя зарплата облагается где-то под 24%. Рост занятости связан с тем, что давали кредиты на зарплату, всех оформили, а когда все закончится – "отрулится" обратно. В малом и среднем бизнесе такие налоги платить никто не может", – сказала она.

Обмудсмен критиковала повышение и неналоговых платежей. Так, по ее словам, пошлина за регистрацию в Росреестре выросла в 22 раза - и это в ковидный 2020 год.

"Дорогие друзья, можно это ведомство убрать?" Сумма штрафов выросла в три раза, а количество проверок в восемь раз уменьшилось. Административные меры выдавливают в серую зону бизнес", – сказала она.

Также бизнес пугают суммы штрафов. Часто за незначительные проступки, к которым причислили бизнесмены клиента, зашедшего без маски - превышают месячный доход компании.

"Если, например, к вам приходит человек без маски – штраф, 300 тыс. Кто придумывает такие суммы? Весь год думаю – кто же придумывает 300 тыс? Если годовой доход 190 млн руб, ему реально кажется, что 300 тыс. – вообще не вопрос, он собаке корм за эти деньги покупает, ему кажется, что это пустяк", – возмутилась Татулова.

Административные меры, по ее мнению, просто выдавливают бизнес в серую зону, а всему виной тотальный кризис доверия власти и бизнеса: "Вы на нас плюете, говорите как с убогими – "мы лучше знаем, что для вас надо" – а мы вас ненавидим. Нам нужна стабильность правил игры, остановитесь, не осчастливливайте нас!"

Среди точечных и конкретных решений она предложила запретить банкам вмешиваться в дела бизнеса, чтобы банки не могли блокировать счета и списывать в одностороннем порядке деньги. Но все основные претензии у бизнеса к налоговикам, здесь как минимум нужно убрать допросы из функционала налоговой: "Сотрудников вызывают, лампой в лицо светят, что это такое? ФНС должен обратиться лицом к бизнесу".

Также она выразила мнение бизнеса, что маркировки и все, что придумано государством для улучшения их работы, должно производиться за счет государства, а нововведения нужно обсуждать непосредственно с предпринимателями. Главной проблемой все же остается налоговая нагрузка.

"Предприятия малого и среднего бизнеса не могут платить налог, а все институты, которые нас "развивают", не нужны, мы сами занимаемся своим образованием, упразднить институты и этими деньгами помогите бизнесу, потратьте на что-то полезное. Из-за постоянного усложнения работы для малого бизнеса рынок посерел еще больше", – сказала Татулова.

Выслушав пламенную речь защитницы интересов бизнеса, форумчане вернулись к любимым темам перехода к цифровым технологиям, электронному документообороту и полу-дистанционой занятости, еще раз повторили, что надо создавать новые возможности для малого и среднего бизнеса. Обсуждая налоги, министр финансов Антон Силуанов сказал, что ФНС действительно требуется "поднастройка", как и говорил Путин в своем послании Федеральному собранию. Но "поднастройка", как стало понятно из слов Силуанова, требуется только администрированию сбора налогов.

"Налоговая служба стала настолько крутая и технологичная, что сподвигает нас поменять Налоговый кодекс. Мы готовы упросить для налогоплательщика администрирования, будет больше мотивации работать лучше и платить больше налогов", – сказал Антон Силуанов.

Министр экономического развития Максим Решетников сказал, в свою очередь, что трогать налоги не надо, в том смысле, что сейчас не стоит их снижать или повышать в наше сложное экономическое время.