Банки обяжут сообщать финразведке о запросах из «недружественных стран»

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Министерство финансов подготовило законопроект, который обязывает банки сообщать Росфинмониторингу и ЦБ о запросах государственных органов из «недружественных стран», сообщает РБК. Три источника издания рассказали, что его уже обсуждали и одобрили на заседании профильной комиссии правительства.

Из экспертного заключения аппарата кабмина на законопроект следует, что работа над проектом направлена на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств». Поправки вносятся в закон о контрсанкциях от 2018 года (127–ФЗ).

Согласно данной инициативе, банки должны будут сообщать в Росфинмониторинг и ЦБ о подобных запросах не позднее одного рабочего дня. Речь идет о ситуациях, когда иностранцы просят предоставить сведения о россиянах или российских юрлицах, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, и персональные данные. Минфин и Минюст США с 1 января 2021 года, согласно принятому Anti-Money Laundering Act of 2020, имеют право требовать такие данные при наличии у заграничныхи банков корреспондентского счета в США.

В ЦБ называют высокими риски того, что американские власти будут использовать свое право, чтобы получить ранее недоступную им информацию о «любой финансовой операции, сделках и участниках сделок», которые проходят через российские банки.

Сам Банк России в январском обзоре указывал, что кредитным учреждениям за нарушение требования предоставить информацию грозит штраф в 50 тысяч долларов за каждый день просрочки, а в случае неисполнения — судебное разбирательство о принудительном списании денег с корреспондентского счета и закрытие самого корсчета за рубежом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.06.2021, 16:59
    Гость: stalker

    Банки замучаются информацию для этих органов готовить, т.к. список "недружественных стран" по отношению к России по факту очень длинный.

  3. 08.06.2021, 15:20
    Гость: gvozd

    термины то какие..
    разведка ведется против Вражеского населения и армии.
    контрразведка против гражданского населения - признак Лево-Фашисткого Государства.
    даже не знаю, какой вариант Вернее..
    видимо Оба.
    фундамент проблемы тут - Вмешательство Государства в денежные операции людей, Нарушение банковской тайны.
    все это было Импортировано из сша и проштамповано госдумой не глядя с подачи цб рф и правительства рф.
    так кто тогда Враг людей в рф?

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