Банки обяжут сообщать финразведке о запросах из «недружественных стран»

11:47 8.06.2021

Министерство финансов подготовило законопроект, который обязывает банки сообщать Росфинмониторингу и ЦБ о запросах государственных органов из «недружественных стран», сообщает РБК. Три источника издания рассказали, что его уже обсуждали и одобрили на заседании профильной комиссии правительства.

Из экспертного заключения аппарата кабмина на законопроект следует, что работа над проектом направлена на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств». Поправки вносятся в закон о контрсанкциях от 2018 года (127–ФЗ).

Согласно данной инициативе, банки должны будут сообщать в Росфинмониторинг и ЦБ о подобных запросах не позднее одного рабочего дня. Речь идет о ситуациях, когда иностранцы просят предоставить сведения о россиянах или российских юрлицах, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, и персональные данные. Минфин и Минюст США с 1 января 2021 года, согласно принятому Anti-Money Laundering Act of 2020, имеют право требовать такие данные при наличии у заграничныхи банков корреспондентского счета в США.

В ЦБ называют высокими риски того, что американские власти будут использовать свое право, чтобы получить ранее недоступную им информацию о «любой финансовой операции, сделках и участниках сделок», которые проходят через российские банки.

Сам Банк России в январском обзоре указывал, что кредитным учреждениям за нарушение требования предоставить информацию грозит штраф в 50 тысяч долларов за каждый день просрочки, а в случае неисполнения — судебное разбирательство о принудительном списании денег с корреспондентского счета и закрытие самого корсчета за рубежом.