Строительство первой нитки «Северного потока-2» технически завершено

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщил о техническом завершении строительства первой нитки газопровода. 10 июня был осуществлен захлест - были соединены между собой морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.

11 июня начнутся пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом. Укладка труб второй нитки «Северного потока-2» продолжается. 

В конце марта глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил о готовности «Северного потока-2» на 90-92%. По его словам, газопровод обязательно завершат в 2021 году, «достроить осталось совсем немного».

По данному газопроводу российский газ должен будет поставляться потребителям Германии и другим странам Западной Европы.

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