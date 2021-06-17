Почти четверть россиян экономят на еде

23:24 17.06.2021

Более трети жителей России (37%) находятся в режиме постоянной экономии денег, показал опрос, проведенный банком «Открытие».

Согласно исследованию, 23% российских граждан экономят на еде, 40% - на одежде и обуви, пишет Finanz.ru.

Больше половины - 55% - сокращают расходы на гаджеты, 62% - на путешествия, 71% - развлечения.

Ни в чем себе не отказывают 7% респондентов, тогда как в отдельных регионах доля «затянувших пояса» приближается к половине населения.

Так, в Центральном федеральном округе в режиме постоянной экономии находятся 47% россиян, в Сибири - 43%. Самая низкая доля зафиксирована на Урале и Северном Кавказе (по 30%).

Каждого пятого в России заставила экономить пандемия, уронившая российский ВВП, ударившая по курсу рубля и отбросившая уровень жизни к отметкам 10-летней давности.

По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян просели на 3,5%, а в первом квартале 2021-го - на 3,6%.

В январе-марте в среднем, согласно статистике, граждане РФ жили на 32612 рублей в месяц.

Средняя зарплата работающего населения составила 51229 рублей и прибавила 2% в реальном выражении, однако подавляющее большинство таких денег не видели.

Медианная зарплата - то есть уровень, относительного которого половина граждан находится выше, а половина ниже, - составляет лишь 27 тысяч рублей. Около этой отметки находится и медианный доход всех жителей страны.



