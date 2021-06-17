Почти четверть россиян экономят на еде
Более трети жителей России (37%) находятся в режиме постоянной экономии денег, показал опрос, проведенный банком «Открытие».
Согласно исследованию, 23% российских граждан экономят на еде, 40% - на одежде и обуви, пишет Finanz.ru.
Больше половины - 55% - сокращают расходы на гаджеты, 62% - на путешествия, 71% - развлечения.
Ни в чем себе не отказывают 7% респондентов, тогда как в отдельных регионах доля «затянувших пояса» приближается к половине населения.
Так, в Центральном федеральном округе в режиме постоянной экономии находятся 47% россиян, в Сибири - 43%. Самая низкая доля зафиксирована на Урале и Северном Кавказе (по 30%).
Каждого пятого в России заставила экономить пандемия, уронившая российский ВВП, ударившая по курсу рубля и отбросившая уровень жизни к отметкам 10-летней давности.
По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян просели на 3,5%, а в первом квартале 2021-го - на 3,6%.
В январе-марте в среднем, согласно статистике, граждане РФ жили на 32612 рублей в месяц.
Средняя зарплата работающего населения составила 51229 рублей и прибавила 2% в реальном выражении, однако подавляющее большинство таких денег не видели.
Медианная зарплата - то есть уровень, относительного которого половина граждан находится выше, а половина ниже, - составляет лишь 27 тысяч рублей. Около этой отметки находится и медианный доход всех жителей страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Попробуй свой локоть укусить. Не получается?
Кого это волнует? Главное - чтобы не экономили на масках и перчатках!
"Средняя зарплата работающего населения составила 51229 рублей"
Только на днях росстат сообщил- средняя ЗП в РФ 26,300р
О "51229 рублей" давным давно речи не идёт, тем более, что сам гегемон сказал, что "устойчивый средний класс" это аж целых 17,000р!
О чиновниках с окладами в 450,000 тоже речи не идёт- их, их доходы, их семьи сейчас засекречены, сказать бы кому При Сталине, что засекречивать будут не военный завод а толстого чиновника, Сталин бы от смеха помер.
Что касается доброй половины страны- вы что, не смотрите "1 канал"?
там же вам сказано- у вас проблем нет, ваши доходы растут, благосостояние народа растёт, страна процветает. А голодным детям так и сказать- "вы сытые" сам Гегемон вам об этом сказал. Не верите? Экстремисты!
А зарабатывать…