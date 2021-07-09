Объем банковских операций без согласия клиента вырос в России на 57%

Банковские карты

Общий объем операций без согласия клиента в России в I квартале 2021 года вырос в годовом измерении на 57%, до 2,9 млрд рублей (количество увеличилось на 40%, до 237 тысяч).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Банка России.

При этом отмечается, что доля случаев применения социальной инженерии в январе-марте 2021 года снизилась до 56,2% по сравнению с 64% годом ранее. Также снизилась и доля возвращенных банками средств (до 7,3% против 11,3% в первом квартале 2020 года).

В ЦБ рост объема и количества несанкционированных операций связывают с активным переходом граждан на дистанционный формат.

Также отмечается, что статистика I квартала включает операции без согласия клиентов финансовых организаций, совершенные в декабре 2020 года, но по которым в связи с новогодними праздниками клиенты обратились только в январе 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.07.2021, 22:24
    Гость: Алекс

    А что вы ждали? Для чего мытаря назначали премьер министром?
    Он на предыдущем месте показал свою эффективность.

  3. 09.07.2021, 20:50
    Гость: Старый

    Странно, что власти балаганчика никак не желают покончить с этим. Может, они в доле? ИМХО.

Все комментарии (4)
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