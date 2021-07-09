Объем банковских операций без согласия клиента вырос в России на 57%

19:55 9.07.2021

Общий объем операций без согласия клиента в России в I квартале 2021 года вырос в годовом измерении на 57%, до 2,9 млрд рублей (количество увеличилось на 40%, до 237 тысяч).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Банка России.

При этом отмечается, что доля случаев применения социальной инженерии в январе-марте 2021 года снизилась до 56,2% по сравнению с 64% годом ранее. Также снизилась и доля возвращенных банками средств (до 7,3% против 11,3% в первом квартале 2020 года).

В ЦБ рост объема и количества несанкционированных операций связывают с активным переходом граждан на дистанционный формат.

Также отмечается, что статистика I квартала включает операции без согласия клиентов финансовых организаций, совершенные в декабре 2020 года, но по которым в связи с новогодними праздниками клиенты обратились только в январе 2021 года.