Пенсии работающих россиян вырастут с 1 августа на 299 рублей

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Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 рублей. Это ежегодный перерасчет пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов.

«С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла», — говорится в сообщении Госдумы РФ.

В 2021 стоимость одного пенсионного бала составила 93 рубля. Максимальный размер прибавки к пенсии составит 299 рублей, сообщает URA.RU. Работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР — корректировка выплат произойдет автоматически.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2021, 22:15
    Гость: советский

    Эта информация, как и любая другая от жулья, с двойным дном.
    Не все работающие пенсионеры получат максимальную прибавку в 3 балла.
    Кто-то получит 2 балла, а кто-то - всего 1.
    Всё зависит от зарплаты.

  2. 11.07.2021, 21:08
    Гость: *

    Благодетели!Это-ж почти на 2 кило морковки!Щедрая власть,заботливая.Что-б ей так жить!

  4. 11.07.2021, 17:53
    Гость: Ого

    Ничего себе. Целое состояние. Вот только почему именно на 299 рублей, а не на 299 руб. 99 коп.?

  5. 11.07.2021, 17:43
    Гость: demos

    Т.е. ради этого счастья каждому россиянину увеличили пенсионный возраст на 5 лет? Ну что ж, благодарные россияне при случае будут отстреливать таких благодетелей.

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