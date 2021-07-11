Пенсии работающих россиян вырастут с 1 августа на 299 рублей
Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 рублей. Это ежегодный перерасчет пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов.
«С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла», — говорится в сообщении Госдумы РФ.
В 2021 стоимость одного пенсионного бала составила 93 рубля. Максимальный размер прибавки к пенсии составит 299 рублей, сообщает URA.RU. Работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР — корректировка выплат произойдет автоматически.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эта информация, как и любая другая от жулья, с двойным дном.
Не все работающие пенсионеры получат максимальную прибавку в 3 балла.
Кто-то получит 2 балла, а кто-то - всего 1.
Всё зависит от зарплаты.
Благодетели!Это-ж почти на 2 кило морковки!Щедрая власть,заботливая.Что-б ей так жить!
я так и планирую!
Ничего себе. Целое состояние. Вот только почему именно на 299 рублей, а не на 299 руб. 99 коп.?
Т.е. ради этого счастья каждому россиянину увеличили пенсионный возраст на 5 лет? Ну что ж, благодарные россияне при случае будут отстреливать таких благодетелей.