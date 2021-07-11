Пенсии работающих россиян вырастут с 1 августа на 299 рублей

13:57 11.07.2021

Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 рублей. Это ежегодный перерасчет пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов.

«С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла», — говорится в сообщении Госдумы РФ.

В 2021 стоимость одного пенсионного бала составила 93 рубля. Максимальный размер прибавки к пенсии составит 299 рублей, сообщает URA.RU. Работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР — корректировка выплат произойдет автоматически.