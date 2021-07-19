Голикова заявила о снижении бедности в два раза к 2030 году
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году уровень бедности в России будет снижен до 6,5%. По ее словам, этого позволит добиться программа социального казначейства.
«Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход позволит снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в 2 раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%», - цитирует ее слова «Интерфакс».
Голикова также рассказала, что Минтруд занялся созданием единой цифровой платформы социального казначейства, которая будет содержать информацию о доступных гражданам социальных выплатах и позволит начислять некоторые из них проактивно, по образцу материнского капитала.
Напомним, что уровень бедности в России в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019 году (по данным Росстата).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Некий, Хван-иван, тут на форумах вечно трындит, что во всём виноваты капиталисты-мироеды, а Гегемон, как всегда, ничего не ведает, и, как обычно, совершенно ни при чём. Мол, не от него котята, ну и прочий набор штампов от пригожинских даунов. Раньше я был уверен, что Гегемон - махровый ворюга, скользкий глист и по своей сути садист. Но послушав Хвана, я также убеждаюсь, что Гегемон давно превратился в тупого кровожадного зверя, который помешан на обогащении всеми методами и способами и не ведает в этом уже давно никакой меры. Ведь он и есть в стране на сегодняшний день самый первый капиталист-мироед.
Ни за что не поверю, что в то время, как всякие Тимченко, Ралдугины, Вроттенберги, Дерипаски и еще целый легион бесов обогащаются на крови по-царски, Гегемон курит в сторонке и молча завидует. Ложь в кубе!
цифра бедных занижена .но с задачей справятся . ВЫМРУТ
бесстыжая
Наоборот вырастет бедность. Маркировка мороженого взвинтила цены с 20 до 70 рублей, получается 1000 руб. килограмм, дороже мяса, как будто животных убивать приходится. Промаркируют все и нельзя будет русским работать, штраф 500 тыс. Татары знают что делают, русским на себя не работать, мэр раздает участки своим, ск прикрывает.
Наверное кроме могилы и ЧИПа в голове, нас уже нечего не ждёт от этой власти.
Давно говорю, нужно какое то общественное движение создать за импичмент Гегемону.
Без смены несменяемых страна не протянет и семи лет. Россия и так уже с этой властью на полном пределе. Иногда кажется что в каком то месте всё же скрепы не выдержат и начнётся то, что запад столько лет ждёт уже.
Лет 15 назад читал о тайных договорённостях с НАТО, Гегемон мол что-то подписал с НАТО, что те введут войска для поддержки этой власти, если чернь взбунтуется и они не смогут всех сами в стойло загнать.
Не давно сказали, что Гегемон предлагал базы РФ в Азии для вывода войск из Афгана, и договор о транзите имущества НАТО через РФ оказывается до сих пор действующий. (Федеральный закон от 9 марта 2011 г. № 36-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о транзите вооружения, военной техники, военного имущества и персонала через территорию Российской Федерации")В СМИ говорят что якобы договор разорван, но реально закон о транзите до сих пор есть. Не для помощи НАТО господам из Кремля он до сих пор существует?