Голикова заявила о снижении бедности в два раза к 2030 году

19:04 19.07.2021

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году уровень бедности в России будет снижен до 6,5%. По ее словам, этого позволит добиться программа социального казначейства.

«Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход позволит снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в 2 раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%», - цитирует ее слова «Интерфакс».

Голикова также рассказала, что Минтруд занялся созданием единой цифровой платформы социального казначейства, которая будет содержать информацию о доступных гражданам социальных выплатах и позволит начислять некоторые из них проактивно, по образцу материнского капитала.

Напомним, что уровень бедности в России в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019 году (по данным Росстата).