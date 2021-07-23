Россия будет платить пенсии мигрантам из Таджикистана

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Россия и Таджикистан урегулировали все аспекты проекта соглашения по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов. Об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Дилмурод Давлатзода.

«Спорные моменты проекта соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения были устранены путем обсуждения в форме видеоконференции. Проект внесен на рассмотрение в правительство по согласованию с МИД», - приводит его слова «Интерфакс».

Российские власти несколько лет продвигают идею пенсионного обеспечения для миллионов трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ на заработки, спасаясь от нищеты в своих странах.

На уровне ЕАЭС соглашение о пенсиях для гастарбайтеров было подготовлено в 2019 году. Оно предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после возвращения на родину, напоминает Finanz.ru. В результате стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, а пенсия, назначенная в одном из государств-членов, будет «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия. Если российский гражданин получил право на пенсию по старости, а затем переехал, например, в Армению, пенсию ему также будет платить Россия.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.07.2021, 23:01
    Гость: Мдя-я-я...

    Оказываейцо, главная задача Вована с пацанами - обеспечить пенсионом зарубежных голодранцев.
    А на своих - плевать.
    Государь-надёжа... тьфу!

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