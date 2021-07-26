Российские банки получили рекордную прибыль

© KM.RU, Алексей Белкин

Чистая прибыль российского банковского сектора в первом полугодии составила 1,2 трлн руб. Это является рекордным в истории показателем за данный период, следует из доклада ЦБ «О развитии банковского сектора в июне 2021 года».

Прошлый максимум был зафиксирован в первом полугодии 2019 года. Тогда показатель составил 1 трлн руб. Но в 2020 году прибыль кредитных учреждений за данный период значительно снизилась на фоне пандемии COVID-19 — до 630 млрд руб.

«Всего за первое полугодие 2021 года банки заработали 1,2 трлн руб., что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд руб.), в основном благодаря росту бизнеса и меньшим расходам на резервы (снижение с 729 до 298 млрд руб.)», — говорится в отчете Банка России.

Чистый процентный доход банков увеличился в годовом выражении на 13% — до 223 млрд руб., что преимущественно обусловлено сокращением процентных расходов по средствам россиян. Помимо этого, на 27% — до 150 млрд руб. — вырос чистый комиссионный доход кредитных организаций. Это произошло благодаря повышению доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг.

Отрицательно на росте прибыльности сказалось увеличение операционных расходов на 10% — до 110 млрд руб. Повлияло также и двукратное — со 122 до 56 млрд руб. — падение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой, отмечается в докладе.

За июнь чистая прибыль банковского сектора составила 204 млрд руб. после примерно 70 млрд руб. в тот же месяц 2020 г. и 216 млрд руб. в мае из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления российской валюты. Однако «если не случится непредвиденных событий», прибыль российских кредитных организаций по 2021 г. может составить минимум 2 трлн руб., сообщили в регуляторе. Ранее ЦБ отмечал, что этот показатель будет на уровне 1,5–1,7 трлн руб. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.07.2021, 16:19
    Гость: Иван Иваныч

    Ну молодцы! И когда говорят, что ВТБ финансирует проекты нашего РОСАТОМА за рубежом, то это и есть правильный путь.

  3. 26.07.2021, 16:03
    Гость: спокойный

    насколько я понимаю правительство финансирует дефицит бюджета за счет выпуска ценных бумаг которые в обязательном порядке выкупаются банками ну потом банки получают прибыль за счет финансовых инструментов полученных от правительства то есть правительство компенсирует банкам суммы потраченные на пополнение дыр в бюджете

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