"Центробанк назвал причину падения доходов россиян"

16:30 28.07.2021

В Центробанке РФ считают, что быстрый рост кредитования без расширения производственных возможностей приводит к появлению «пузырей» на рынках, которые оказывают негативное влияние на доходы граждан.

«Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению "пузырей" на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан», - цитирует ТАСС сообщение ЦБ.

По мнению регулятора, стимулирование экономического роста исключительно при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса, экономики в целом.