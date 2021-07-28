Центробанк назвал причину падения доходов россиян
В Центробанке РФ считают, что быстрый рост кредитования без расширения производственных возможностей приводит к появлению «пузырей» на рынках, которые оказывают негативное влияние на доходы граждан.
«Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению "пузырей" на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан», - цитирует ТАСС сообщение ЦБ.
По мнению регулятора, стимулирование экономического роста исключительно при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса, экономики в целом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они пожиратели наивных хомячков
В ЕС по вкладам ставка отрицательная, потому и кредиты дешевые. Спросите владельцев вкладов в России, хотят ли они оплатить вам низкую процентную ставку? Я вот лично не хочу. Живите по средствам.
Справка липовая, паровозом не в состоянии управлять изначально.
"Центробанк назвал причину падения доходов россиян"
"На Украине средняя зарплата превысила отметку 500 долларов"
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То о чём я говорим с самого начала - не войной Украине надо Крым и Донбасс возвращать, а ростом благосостояния.
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Ещё годик, другой и Крым с Донбассом начнут проситься назад.
Потребительские кредиты граждане берут под конкретный товар,а не просто бегают по бутикам не в состоянии отоварится. Этим самым потребитель стимулируют производителя увеличивать производство. Но, капиталист на Руси в производство не очень вкладывается, а тратит всё на собственное потребление и выводит активы за бугор, в банки к недругам. Легче задрать цену и получить ту же прибыль. На деле не величина кредитов губит экономику, а непомерная жадность российских капиталистов. Вторая причина это желание капиталиста вывозить всё на экспорт и выручку получать в твердой валюте по мировым ценам. Третья причина - санкции. Какому же капиталисту хочется для себя ограничений на будущей своей второй Родине. Поэтому и не вкладываются в "санкционное" производство.